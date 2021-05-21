Новости компаний 1 час назад

Как выбрать КАСКО? Советы по выбору полиса

В первую очередь необходимо определиться с франшизой

Как выбрать КАСКО? Советы по выбору полиса Как выбрать КАСКО? Советы по выбору полиса

Как защитить свои финансовые интересы в случае неприятностей с авто? Каждый владелец транспортного средства сам решает, какому виду страхования отдать предпочтение, но на сегодняшний день более эффективного и надежного варианта, чем КАСКО, не существует. И с этим фактом соглашаются практически все автомобилисты. Единственный момент, который останавливает покупателей авто при желании оформить страховку, — ее стоимость. Но при сравнении цены самого автомобиля, расценок на его ремонт и суммы, которую необходимо "выложить" за КАСКО, вопрос решается сам собой — выгода очевидна. Осталось лишь выбрать, какие пункты включить в договор страхования, а от каких можно отказаться.

Как выбрать КАСКО? В первую очередь необходимо определиться с франшизой — суммой, которую сам автовладелец вносит при наступлении страхового случая. Страховая компания компенсирует все убытки сверх этой суммы. От размера франшизы во многом будет зависеть стоимость КАСКО: чем больше вы готовы заплатить самостоятельно, тем меньшей окажется цена страховки.

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Франшизы представлены в нескольких видах:

  • условная — если сумма компенсации при ущербе не превышает обозначенный размер условной франшизы, то все затраты владелец авто оплачивает сам, если же сумма компенсации выше, то остаток средств внесет страховая;
  • безусловная — при наступлении страхового случая страховая компания в любом случае вносит часть средств на компенсацию, независимо от ее размера и размера франшизы.

В страховом договоре франшиза может быть обозначена как в виде конкретной суммы, так и в процентном соотношении от суммы ущерба.

Помимо размера франшизы на стоимость КАСКО оказывают влияние и другие факторы:

  • год выпуска авто;
  • технические характеристики двигателя;
  • возраст и водительский стаж водителя;
  • страховая история;
  • стоимость запчастей и обслуживания данного авто;
  • популярность данной марки и модели среди угонщиков;
  • число и характеристики страховых случаев, внесенных в договор;
  • вид охранного устройства.

КАСКО покрывает практически все возможные проблемы, которые могут возникнуть с авто. Это не только ДТП, но и воздействие внешних факторов, стихийных явлений, действий третьих лиц. При выборе страховых случаев подумайте о том, насколько вероятно возникновение того или иного риска и готовы ли вы платить за данную вероятность.

Формулировка стандартного договора КАСКО включает страхование от ДТП, угона и "прочих событий". Обязательно уточните при заключении соглашения, какие именно риски подразумеваются под данным пунктом, при каких обстоятельствах покрывается сумма ущерба при угоне (например, только с охраняемой стоянки или с любого места стоянки). Не стесняйтесь задавать вопросы о рисках, особенностях выплат, специфике взаимодействия с компанией при наступлении страхового случая.  Только так ваш КАСКО станет действительно эффективным средством защиты от неприятностей.

 

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