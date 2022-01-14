Хакеры атаковали госсайты с целью завладеть административными правами, — Минцифры

В ходе масштабной хакерской атаки на сайты органов государственной власти Украины в ночь с 13 на 14 января злоумышленники получение доступа к администрированию этих ресурсов, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Хакеры атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых поддались вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было и не могло быть, это не реестры. Большинство сайтов уже восстановлены и уже работают стабильно", — сообщил Федоров.

Он отметил, что приложение "Дія" работает стабильно. По словам Федорова, целью кибератак было получение доступа к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты.

"Гипотезы и обсуждения в Facebook про "не нажали "обновить" в CMS-системе" остались поиском хайпа, в ситуации, где нужно консолидироваться", — утверждает министр.

"Это явная активизация киберфронта, и наша команда частично перекинет силы с развития государственных услуг в помощь ответственным органам в направлении построения системы кибербезопасности", — добавил Федоров,

Тем временем Евросоюз созывает совещание Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности. Верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности оправить команды специалистов из ЕС для помощи Украине в борьбе с хакерскими атаками.

Напомним, в ночь на 14 января перестали работать многие сайты украинских государственных структур, При этом было объявление, подразумевающего осуществление кибератаки в качестве мести украинцам со стороны неких анонимных польских националистов.

Польский МИД выразил обеспокоенность информацией о об атаке на сайты госорганов Украины, в том числе на сайт Министерства иностранных дел, и осудил любую деятельность, которая приводит к распространению дезинформации и нарушению работы госучреждений.

С осуждением кибератак выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО.