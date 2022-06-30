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В Украине увеличены лимиты выплат по ОСАГО
В Украине с 1 июля вступает в силу увеличение размеров страховых сумм по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Соответствующее решение еще 30 мая принял Национальный банк Украины.
Отныне максимальный размер выплат по договорам ОСАГО на одного потерпевшего составит 160 тысяч гривен за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, и 320 тысяч гривен за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших. До этого эти размеры составляли соответственно 130 и 260 тысяч гривен.
Как отмечали, принимая решение, в НБУ, увеличение страховых сумм по договорам "автогражданки" позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту, что особенно актуально в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям. В то же время, стоимость полиса для потребителей существенно не возрастет.
Кроме того, с 50 до 80 тысяч гривен на потерпевшего увеличен максимальный размер страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления "европротокола", то есть оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников Национальной полиции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как указывал регулятор, это позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховую выплату без необходимости вызова на место аварии представителей полиции, часто вовлеченных в оборону страны во время действия военного положения.
Кроме того, учитывая повышение страховых сумм и увеличение лимита выплаты по "европротоколу", Нацбанк расширил диапазон значений корректирующего коэффициента к базовому страховому платежу.
Такой коэффициент помогает оценить уровень убыточности страховщика. В НБУ говорят, что расширение его диапазона позволит страховщикам минимизировать риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг.
Также информация о заключенных электронных договорах "Зеленая карта" теперь будет включаться в единую централизованную базу данных. Такой шаг призван расширить объем данных, которыми оперирует Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, что позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитит их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.
Отметим, что по оценкам МТСБУ, сейчас в более чем 95% случаев страховых событий по ОСАГО размер ущерба не превышает 80 тысяч гривен.
Всего же в первом квартале 2022 года количество требований, урегулированных по европротоколу, составило 12,3 тысячи, а сумма выплат – 144 миллиона гривен. Удельный вес требований, урегулированных по европротоколу, в общем количестве уплаченных требований существенно вырос и составил 39% (рост на 3 пункта), а в общей сумме выплат – 20,5% (+2,3 пункта).
Напомним при этом, что МТСБУ еще в декабре инициировало полную отмену лимитов выплат по европротоколам и введение выплат за ремонт автомобилей после ДТП прямо на станциях техобслуживания.
Источник фото: ua.depositphotos.com