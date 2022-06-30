В Украине увеличены лимиты выплат по ОСАГО

В Украине с 1 июля вступает в силу увеличение размеров страховых сумм по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Соответствующее решение еще 30 мая принял Национальный банк Украины.

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Отныне максимальный размер выплат по договорам ОСАГО на одного потерпевшего составит 160 тысяч гривен за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, и 320 тысяч гривен за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших. До этого эти размеры составляли соответственно 130 и 260 тысяч гривен.

Как отмечали, принимая решение, в НБУ, увеличение страховых сумм по договорам "автогражданки" позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту, что особенно актуально в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям. В то же время, стоимость полиса для потребителей существенно не возрастет.

Кроме того, с 50 до 80 тысяч гривен на потерпевшего увеличен максимальный размер страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления "европротокола", то есть оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников Национальной полиции.

Как указывал регулятор, это позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховую выплату без необходимости вызова на место аварии представителей полиции, часто вовлеченных в оборону страны во время действия военного положения.

Кроме того, учитывая повышение страховых сумм и увеличение лимита выплаты по "европротоколу", Нацбанк расширил диапазон значений корректирующего коэффициента к базовому страховому платежу.

Такой коэффициент помогает оценить уровень убыточности страховщика. В НБУ говорят, что расширение его диапазона позволит страховщикам минимизировать риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг.

Также информация о заключенных электронных договорах "Зеленая карта" теперь будет включаться в единую централизованную базу данных. Такой шаг призван расширить объем данных, которыми оперирует Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, что позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитит их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.

Отметим, что по оценкам МТСБУ, сейчас в более чем 95% случаев страховых событий по ОСАГО размер ущерба не превышает 80 тысяч гривен.

Всего же в первом квартале 2022 года количество требований, урегулированных по европротоколу, составило 12,3 тысячи, а сумма выплат – 144 миллиона гривен. Удельный вес требований, урегулированных по европротоколу, в общем количестве уплаченных требований существенно вырос и составил 39% (рост на 3 пункта), а в общей сумме выплат – 20,5% (+2,3 пункта).

Напомним при этом, что МТСБУ еще в декабре инициировало полную отмену лимитов выплат по европротоколам и введение выплат за ремонт автомобилей после ДТП прямо на станциях техобслуживания.

Источник фото: ua.depositphotos.com