В Україні збільшено ліміти виплат за автоцивілкою

В Україні з 1 липня набуває чинності збільшення розмірів страхових сум по обов'язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Відповідні рішення ще 30 травня ухвалив Національний банк України.

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Віднині максимальний розмір виплат за договорами ОСЦПВ на одного потерпілого становитиме 160 тисяч гривень за шкоду, заподіяну майну потерпілих, та 320 тисяч гривен за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих. До цього ці розміри становили відповідно 130 и 260 тисяч гривень.

Як зазначали, приймаючи рішення, в НБУ, збільшення страхових сум за договорами "автоцивілки" дозволить споживачам отримати кращий фінансовий захист, що особливо актуально в умовах зростання цін на деталі та комплектуючі до автомобілів. Водночас вартість полісу для споживачів суттєво не зросте.

Крім цього, з 50 до 80 тисяч гривень на потерпілого збільшено максимальний розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення "європротоколу", тобто оформлення документів про ДТП без участі уповноважених працівників Національної поліції.

Як вказував регулятор, це дасть змогу більшій кількості постраждалих у ДТП осіб отримати страхову виплату без необхідності виклику на місце аварії представників поліції, які часто залучені до оборони країни під час дії воєнного стану.

Окрім цього, враховуючи підвищення страхових сум та збільшення ліміту виплати за "європротоколом", Нацбанк розширив діапазон значень коригуючого коефіцієнта до базового страхового платежу.

Такий коефіцієнт допомагає оцінити рівень збитковості діяльності страховика. В НБУ кажуть, що розширення його діапазону дозволить страховикам мінімізувати ризики та сформувати адекватну тарифну політику для споживачів страхових послуг.

Також інформація про укладені електронні договори "Зелена картка" теперь включатиметься до єдиної централізованої бази даних. Такий крок покликаний розширити обсяг даних, якими оперує Моторне (транспортне) страхове бюро України, що дасть змогу користувачам отримати вичерпну інформацію щодо всіх видів укладених договорів страхування та захистить їх від можливих шахрайських дій, пов'язаних із маніпулюванням неповними даними.

Зазначимо, що за оцінками МТСБУ, зараз у більше ніж в 95% страхових подій за ОСЦПВ розмір шкоди не перевищує 80 тисяч гривень.

Загалом же в першому кварталі 2022 року кількість вимог, врегульованих за європротоколом, становила 12,3 тисячі, а сума виплат – 144 мільйони гривень. Питома вага вимог, врегульованих за європротоколом у загальній кількості сплачених вимог суттєво зросла і склала 39% (ріст на 3 пункти), а у загальній сумі виплат – 20,5% (+2,3 пункти).

Нагадаємо при цьому, що МТСБУ ще в грудні ініціювало повне скасування лімітів виплат по європротоколах та введення виплат за ремонт автомобілів після ДТП прямо на станціях техобслуговування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com