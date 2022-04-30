Українцям радять при виїзді за кордон на авто мати "Зелену картку": Польща вже відновлює вимогу

Національний банк України рекомендує громадянам, що виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс "Зелена картка". Як нагадує регулятор у своєму повідомленні, з початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без такого полісу.

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Але 28 квітня НБУ отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей сертифікат вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею, і зазначає, що така практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами.

"Ми вдячні усім країнам, які із розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилися громадяни України. На початку війни у більшості з них не було жодної можливості придбавати поліси "Зелена картка", рушаючи за кордон у пошуках безпечного місця", – прокоментувала директор департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук.

Вона зазначила, що за два місяці війни українські страховики разом із МТСБУ налагодили процес транспортування полісів до переміщених офісів страхових компаній та до кордону, а також відпрацювали оптимальні умови придбання та користування "Зеленою карткою".

Зазначається, що сьогодні укласти міжнародний договір страхування цивільної відповідальності автовласники можуть в українських страховиків зі знижкою 50%. Вартість полісу залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміну дії договору страхування.

Поліси видаються на мінімальний строк 15 днів, а максимальний не перевищує 1 рік. При цьому ціни визначені МТСБУ і є однаковими для всіх страховиків, до того ж в Україні вони нижчі, ніж у більшості країн.

Крім того, нагадують в НБУ, процес оформлення "Зеленої картки" суттєво спрощено у зв'язку з воєнним станом. Так, запроваджено онлайн-оформлення полісів "Зелена картка" через генерування відповідних pdf-файлів (електронний поліс).

Країни-члени системи "Зелена картка" визнають українські електронні поліси, і їх не потрібно роздруковувати та можна пред'являти з будь-якого гаджета.

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