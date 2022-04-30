Украинцам советуют при выезде за границу на авто иметь "Зеленую карту": Польша уже восстанавливает требование

Национальный банк Украины рекомендует гражданам, выезжающим за границу на собственном автомобиле, приобрести полис "Зеленая карта". Как напоминает регулятор в своем сообщении, с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса.

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Но 28 апреля НБУ получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот сертификат будет требоваться при пересечении границы с Польшей, и отмечает, что такая практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами.

"Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. В начале войны у большинства из них не было никакой возможности приобретать полисы "Зеленая карта", отправляясь за границу в поисках безопасного места", – прокомментировала директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

Она отметила, что за два месяца войны украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и на границу, а также отработали оптимальные условия приобретения и пользования "Зеленой картой".

Отмечается, что сегодня заключить международный договор страхования гражданской ответственности автовладельцы могут у украинских страховщиков со скидкой 50%. Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования.

Полисы выдаются на минимальный срок 15 дней, а максимальный не превышает 1 год. При этом цены определены МТСБУ и одинаковы для всех страховщиков, к тому же в Украине они ниже, чем в большинстве стран.

Кроме того, напоминают в НБУ, процесс оформления "Зеленой карты" существенно упрощен в связи с военным положением. Так, введено онлайн оформление полисов "Зеленая карта" через генерирование соответствующих pdf-файлов (электронный полис).

Страны-члены системы "Зеленая карта" признают украинские электронные полисы, и их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

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