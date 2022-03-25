МТСБУ разорвало двусторонние соглашения с Россией и Беларусью

Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины Общее собрание полных членов Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) расторгло с национальными бюро России и Беларуси двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов "Зеленая карта".

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Как сообщает пресс-служба МТСБУ, с 00:00 5 апреля 2022 года любые страховые сертификаты "Зеленая карта", выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины.

При этом транспортные средства, не имеющие соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными (незастрахованными).

Кроме этого, с 5 апреля текущего года прекращается действие всех украинских договоров международного страхования "Зеленая карта" на территории России и Беларуси.

Страховщикам полным членам МТСБУ запрещается заключение договоров международного страхования "Зеленая карта", действие которых распространяется на территорию России или Беларуси.

Ранее сообщалось, что немецкие страховые компании возьмут на себя претензии по обязательному страхованию автогражданской ответственности к владельцам незастрахованных украинских автомобилей в Германии.

Таким образом, ущерб, причиненный необеспеченными украинскими автомобилями, будут покрывать страховщики, работающие в Германии по страхованию автогражданской ответственности.

Покрытие будет применяться ко всем видам транспорта, не имеющим действующего страхования автотранспортной ответственности, таких как украинская "Зеленая карта" или специально оформленного полиса пограничного страхования одной из европейских стран.

Напомним, в МТСБУ разрабатывают новую редакцию закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, которой будет предусмотрена отмена лимита выплат по европротоколу, который сейчас составляет 50 тысяч грн.