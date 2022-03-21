Верховная Рада направит на оборону страны средства МТСБУ и бюджеты развития местных советов

Верховная Рада планирует усовершенствовать организацию и ведение движения сопротивления во время военных действий. В частности, местные советы должны будут отдавать на финансирование территориальной обороны и подготовку украинцев к национальному сопротивлению не меньше 5% денег, которые выделяются из местных бюджетов на статьи развития. Кроме того, на оборонные цели в этот период могут направляться средства из страховых резервных фондов Моторного транспортного страхового бюро Украины.

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Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию основ организации и ведению движения сопротивления", который доступен на сайте украинского парламента.

Кроме того, нардепы предлагают пересмотреть полномочия Сил специальных операций ВСУ. В частности, они получат право привлекать украинцев, которые сотрудничают с ССО, для выполнения "задач движения сопротивления". Также ССО получит возможность создавать структурные, в том числе территориальные, подразделения в пределах общей (предельной) численности. Еще один пункт законопроекта позволит ССО открывать и использовать счета в национальной и иностранной валютах в банках и других финансовых учреждениях.

Помимо этого ССО разрешат: производить, заказывать изготовление и использовать средства прикрытия; осуществлять конфиденциальное сотрудничество; осуществлять передвижение лиц и/или перемещение предметов через госграницу и линию разграничения; осуществлять опрос лиц с их согласия, в том числе с использованием технических средств регистрации реакций человека; платно или безвозмездно использовать на договорных началах служебные помещения, транспортные средства и другое имущество предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности; готовить нормативно-правовые и другие акты по деятельности ССО ВСУ как субъекта разведывательного сообщества.

"Во время движения сопротивления на временно оккупированной территории или территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины могут проводить разведывательные мероприятия по объекту, лицу, месту, находящихся на временно оккупированной территории или территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и использовать технические средства разведки", — говорится в документе.

В законопроекте также говорится, что в условиях военного положения сельский, поселковый или городской голова ОТГ, на территории которой непосредственно не ведутся боевые действия или не принято решение об образовании военной администрации, может менять численность или состав исполнительного комитета местного совета.

Он также может утверждать во время военного положения временную структуру исполнительных органов совета, общую численность аппарата и его исполнительных органов, а также создавать другие исполнительные органы. Кроме того, он может передавать средства бюджета на нужды ВСУ и разрешить использовать коммунальное имущество для этих же целей. При этом он не может разрешить его отчуждение путем приватизации или сдачи в аренду. Все решения, принятые сельским, поселковым или городским головой, вступают в силу с момента их согласования с руководителем соответствующей областной военной администрации.

"Во время действия правового режима военного положения сельский, поселковый, городской голова, руководитель исполнительного органа местного самоуправления имеет право принимать работников на службу в соответствующие органы местного самоуправления без обязательного проведение конкурса, при условии соответствия профессионального компетентности таких работников квалификационным требованиям соответствующей должности", — говорится в законопроекте.

В то же время голова по согласованию с руководителем областной военной администрации имеет право увольнять работников без соблюдения требований Кодекса законов о труде Украины.

Также законопроект разрешает укомплектовывать ВСУ лицами, которым исполнилось 60 лет и которые изъявили желание служить в период введения военного состояния. Однако предельный возраст пребывания их на военной службе составляет 65 лет.

"Закон должен обеспечить более эффективное выполнение задач, возложенных на национальное сопротивление. Кроме того, открываются возможности для осуществления Силами специальных операций разведывательных действий на временно оккупированных территориях, что имеет большое значение для успешного планирования и выполнения предупредительных мер в организации решительного противодействия вооруженной агрессии русских оккупационных войск", — говорится к пояснительной записке к инициативе.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла "военный пакет" законов. Они касаются мобилизации, конфискации имущества РФ, ослабления налоговых отчетов и наказания для предателей и мародеров.

В частности, парламентом принято Постановление об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств о срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений русских захватчиков.