Верховна Рада спрямує на оборону країни кошти МТСБУ та бюджети розвитку місцевих рад

Верховна Рада планує удосконалити організацію та ведення руху опору під час воєнних дій. Зокрема, місцеві ради повинні будуть віддавати на фінансування територіальної оборони та підготовку українців до національного спротиву не менше ніж 5% грошей, які виділяються з місцевих бюджетів на статті розвитку. Крім того, на оборонні цілі в цей період можуть спрямовуватись кошти зі страхових резервних фондів Моторного транспортного страхового бюро України.

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Про це йдеться у законопроєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору", який має доступ на сайті українського парламенту.

Крім того, нардепи пропонують переглянути повноваження Сил спеціальних операцій ЗСУ. Зокрема, вони матимуть право залучати українців, які співпрацюють із ССО, для виконання "завдань руху опору". Також ССО отримає можливість створювати структурні, у тому числі територіальні підрозділи в межах загальної (граничної) чисельності. Ще один пункт законопроєкту дозволить ССО відкривати та використовувати рахунки у національній та іноземній валютах у банках та інших фінансових установах.

Крім цього ССО дозволять: виробляти, замовляти виготовлення та використовувати засоби прикриття; здійснювати конфіденційну співпрацю; здійснювати пересування осіб та/або переміщення предметів через держкордон та лінію розмежування; здійснювати опитування осіб за їх згодою, у тому числі з використанням технічних засобів реєстрації реакцій людини; платно або безоплатно використовувати на договірних засадах службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності; готувати нормативно-правові та інші акти щодо діяльності ССО ЗСУ як суб'єкта розвідувального співтовариства.

"Під час руху опору на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження державної влади, Сили спеціальних операцій Збройних сил України можуть проводити розвідувальні заходи щодо об'єкта, особи, місця, що перебувають на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та використовувати технічні засоби розвідки", — йдеться у документі.

У законопроєкті також йдеться, що в умовах воєнного стану сільський, селищний чи міський голова ВТГ, на території якої безпосередньо не ведуться бойові дії або не прийняте рішення про утворення військової адміністрації, може змінювати чисельність чи склад виконавчого комітету місцевої ради.

Він також може затверджувати під час воєнного стану тимчасову структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату та його виконавчих органів і навіть створювати інші виконавчі органи. Крім того, він може передавати кошти бюджету на потреби ЗСУ та дозволити використати комунальне майно для цих же цілей. При цьому він не може дозволити його відчуження шляхом приватизації або здачі в оренду. Усі рішення, прийняті сільським, селищним чи міським головою, набирають чинності з моменту їх погодження з керівником відповідної обласної військової адміністрації.

"Під час дії правового режиму військового становища сільський, селищний, міський голова, керівник виконавчого органу місцевого самоврядування має право приймати працівників на службу до відповідних органів місцевого самоврядування без обов'язкового проведення конкурсу за умови відповідності професійної компетентності таких працівників кваліфікаційним вимогам", — йдеться у законопроєкті.

Водночас голова за погодженням з керівником обласної військової адміністрації має право звільняти працівників без дотримання вимог Кодексу законів про працю України.

Також законопроєкт дозволяє укомплектовувати ЗСУ особами, яким виповнилося 60 років та які виявили бажання служити у період запровадження військового стану. Проте граничний вік перебування на військовій службі становить 65 років.

"Закон має забезпечити більш ефективне виконання завдань, покладених на національний спротив. Крім того, відкриваються можливості для здійснення Силами спеціальних операцій розвідувальних дій на тимчасово окупованих територіях, що має велике значення для успішного планування та виконання запобіжних заходів в організації рішучої протидії збройній агресії російських окупаційних військ", — йдеться в пояснювальній записці до ініціативи.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила "військовий пакет" законів. Вони стосуються мобілізації, конфіскації майна РФ, послаблення податкових звітів та покарання для зрадників та мародерів.

Зокрема, парламентом прийнято Постанову про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників.