Рада передбачила проведення мобілізації для повоєнного відновлення України

Верховна Рада внесла до законодавства низку змін для спрощення відновлювальних робіт щодо ліквідації наслідків російської збройної агресії. За ухвалення в цілому відповідного законопроєкту №7144 15 березня проголосувало 345 депутатів.

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Він був внесений до парламенту лише за два дні до того групою депутатів на чолі з головою комітету з питань екологічної політики та природокористування Олегом Бондаренком.

Документ прописує можливість цільової мобілізації у відновлювальний період після завершення військових дій для ліквідації їх наслідків. Визначено і додаткові завдання єдиної державної системи цивільного захисту у відновлювальний період після закінчення воєнних дій.

Зокрема, це проведення мобілізації для ліквідації наслідків бойових дій та надзвичайних ситуацій; ліквідація самих наслідків у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження, та вжиття заходів щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення.

Також це визначення населених пунктів та районів, що потребують гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, безпосереднє проведення очищення (розмінування) територій; залучення до ліквідації наслідків воєнних дій та НС міжнародної допомоги.

Зазначимо, що відповідний закон нині визначає мобілізацію як комплекс заходів, що здійснюються для планомірного переведення національної економіки, діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а збройних формувань та оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію та штати воєнного часу.

Мобілізація може бути загальною або частковою та проводитися відкрито або приховано. Загальна проводиться одночасно по всій території України та стосується всіх перерахованих структур, а часткова – на окремій території та не стосується органів влади.

До повноважень Кабінету міністрів віднесено визначення термінів та змісту заходів відновлювального періоду після закінчення воєнних дій, так само як і робіт з ліквідації наслідків воєнних дій у період воєнного стану.

Своєю чергою до повноважень військових адміністрацій парламент відніс надання дозволів на користування надрами (крім нафти та газу) для забезпечення обороноздатності держави, однак вони видаватимуться на строк не більше одного року.

Норми Кодексу про надра, що стосуються компетенції місцевої влади у сфері регулювання гірничих відносин, на період воєнного стану в Україні скасовано.

Крім того, Рада визначила, що відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій як під час дії воєнного стану, так і у відновлювальний період після закінчення воєнних дій не підлягають оцінці їхнього впливу на навколишнє середовище.

Скасовано на період воєнного стану і заборону на пальбу, вибухові роботи, феєрверки, концерти, фестивалі, використання моторних маломірних суден, проведення всіх видів рубок лісів, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах, що має діяти у період розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня.