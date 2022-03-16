Рада предусмотрела проведение мобилизации для послевоенного восстановления Украины

Верховная Рада внесла в законодательство ряд изменений для упрощения восстановительных работ по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7144 15 марта проголосовало 345 депутатов.

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Он был внесен в парламент лишь за два дня до того группой депутатов во главе с председателем комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олегом Бондаренко.

Документ прописывает возможность целевой мобилизации в восстановительный период после завершения военных действий для ликвидации их последствий. Определены и дополнительные задачи единой государственной системы гражданской защиты в восстановительный период после окончания военных действий.

В частности, это проведение мобилизации для ликвидации последствий боевых действий и чрезвычайных ситуаций; ликвидация самих последствий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся влиянию средств поражения, и принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.

Также это определение населенных пунктов и районов, требующих гуманитарного разминирования, маркировка опасных участков, непосредственное проведение очистки (разминирования) территорий; привлечение к ликвидации последствий военных действий и ЧС международной помощи.

Отметим, что соответствующий закон ныне определяет мобилизацию как комплекс мер, осуществляемых для планомерного перевода национальной экономики, деятельности государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, а вооруженных формирований и оперативно-спасательной службы гражданской защиты – на организацию и штаты военного времени.

Мобилизация может быть общей или частичной и проводиться открыто или скрыто. Общая проводится одновременно по всей территории Украины и касается всех перечисленных структур, а частичная - на отдельной территории и не касается органов власти.

К полномочиям Кабинета министров отнесено определение сроков и содержания мероприятий восстановительного периода по окончании военных действий, равно как и работ по ликвидации последствий военных действий в период военного положения.

В свою очередь, к полномочиям военных администраций парламент отнес предоставление разрешений на пользование недрами (кроме нефти и газа) для обеспечения обороноспособности государства, однако они будут выдаваться на срок не более одного года.

Нормы Кодекса о недрах, касающиеся компетенции местных властей в сфере регулирования горных отношений, на период военного положения в Украине попросту отменены.

Кроме того, Рада определила, что восстановительные работы по ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий как во время действия военного положения, так и в восстановительный период после окончания военных действий не подлежат оценке их влияния на окружающую среду.

Отменен на период военного положения и запрет на пальбу, взрывные работы, фейерверки, концерты, фестивали, использование моторных маломерных судов, проведение всех видов рубок лесов, проведение ралли и прочих соревнований на транспортных средствах, который должен действовать в период размножения диких животных, с 1 апреля по 15 июня.