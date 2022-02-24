Верховна Рада перейшла на безперебійний режим роботи

Верховна Рада перейшла в режим безперебійної роботи — народні депутати, у разі потреби, прийматимуть будь-які рішення для стабілізації ситуації.

Про це заявив речник парламенту Руслан Стефанчук.

«Очевидно, що РФ розпочала повне військове вторгнення на територію нашої країни. Зараз ми перебуваємо на зв'язку з парламентами інших країн. Є повна комунікація між органами державної влади. Ми всі працюємо. У разі необхідності прийняття будь-яких рішень ми зберемося та проведемо їх. Тут стоять представники всіх фракцій та груп парламенту», - зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. НА зв'язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї, хоча до планів РФ "не входить окупація українських територій".