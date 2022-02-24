Верховная Рада перешла на бесперебойный режим работы

Верховная Рада перешла в режим бесперебойной работы — народные депутаты в случае необходимости будут принимать любые решения для стабилизации ситуации.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Очевидно, что РФ начала полное военное вторжение на территорию нашей страны. Сейчас мы находимся на связи с парламентами других стран. Есть полная коммуникация между органами государственной власти. Мы все работаем. В случае необходимости принятия любых решений мы соберемся и проведем их. Тут стоят представители всех фракций и групп парламента", — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".