Рада встановила на час війни єдиний податок 2% для бізнесу з оборотом до 10 млрд грн

Верховна Рада встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану. Відповідний законопроєкт №7137-д було 15 березня ухвалено в цілому 340 голосами.

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Він був запропонований головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та ще вісьмома членами цього комітету.

Як зазначив Гетманцев у своєму Telegram-каналі, документ, зокрема, передбачає можливість фізичним особам-підприємцям та юридичним особам з оборотом до 10 мільярдів гривень сплачувати єдиний податок з обороту в розмірі 2% за правилами, встановленими для третьої групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

При цьому встановлено, що для фізосіб-підприємців першої та другої груп сплата єдиного податку під час військового чи надзвичайного стану буде добровільною.

"Платникам єдиного податку повідомляю, що у зв'язку з прийняттям норм про 2%-ний податок з обороту податок за такою ставкою сплачують як ті суб'єкти господарювання, які перейшли на третю групу єдиного податку після ухвалення закону, у тому числі новостворені суб'єкти, так і ті, які перебували на ній до його ухвалення", — уточнив нардеп.

Він також додав, що сума податку, що сплачується, обчислюється відносно тих доходів суб'єктів господарювання, які вони отримуватимуть після зменшення ставки.

Також документ звільнив громадян від відповідальності перед кредитодавцями за прострочення споживчих кредитів та звільнив від оподаткування ПДФО допомогу постраждалим від російської військової агресії.

Крім цього, зупинено дію норм, які надавали право іпотекодержателю виселяти людей з іпотечного житла, набувати право власності на предмет іпотеки або продавати його.

Крім того, закон визначає особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю та екологічного податку, про які Delo.ua також напередодні повідомляло.

Цей же документ передбачає зниження ПДВ з 20% до 7%, а також обнулення акцизу на бензин, дизельне паливо та скраплений газ.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ухвалений закон означає "революційні та безпрецедентні рішення щодо податкової лібералізації та підтримки бізнесу", і висловив упевненість, що вони дозволять "зміцнити наш економічний тил".