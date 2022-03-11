Українцям дозволили не подавати декларації на час воєнного стану

Українці, які не мають можливості подати декларацію про майновий стан та доходи, можуть відкласти цей процес до скасування військового стану в країні. Про це повідомили у Державній податковій службі.

Після того, як в Україні скасують військовий стан, у громадян буде ще три місяці, щоб виконати всі свої зобов'язання.

Щодо термінів сплати податків та зборів, подання звітності, то платники податків можуть не перераховувати гроші до держбюджету протягом військового часу, якщо у них немає такої можливості. Однак вони зобов'язані це зробити протягом трьох місяців після скасування воєнного стану.

Усі ці відстрочки закріплені на законодавчому рівні, а саме у Законі № 2118-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану" від 3 березня 2022 року.

Декларація акцизного податку під час воєнного стану

У податковій службі зазначають, що із декларацією акцизного податку також з'явилися свої нюанси після початку війни в країні. При цьому податки, які потрібно сплатити за лютий 2022 року, у податковій звітності з акцизного податку декларують у загальному порядку у воєнний час. Звітність необхідно подавати виходячи з наявних документів та даних бухгалтерського обліку.

Водночас податки на реалізацію пального та етилового спирту декларують до скасування військового стану з урахуванням двох особливостей:

обсяги реалізації пального та спирту етилового до 24 лютого. Дані Єдиного реєстру акцизних накладних (ЕРАН), а також заявками на поповнення залишків пального або етилового спирту повинні підтверджувати цей обсяг;

обсяги пального та спирту етилового, які на 24 лютого і до кінця дії військового стану не зареєстровані в ЕРАН, а також не підтверджені заявками на поповнення залишків пального чи спирту етилового.

Якщо платник податків передав пальне на потреби Збройних сил України та інше військове формування, то це також треба враховувати.

До податкової звітності не вносяться дані щодо акцизних складів, які постраждали внаслідок бойових дій.

"Після завершення дії військового стану платники зобов'язані забезпечити реєстрацію в ЕРАН всіх акцизних накладних та розрахунків коригування до них, заявок на поповнення (коригування) залишків пального або спирту етилового", — підсумували у податковій.

Раніше в Україні запровадили низку податкових послаблень. Бізнес – фізосіб-підприємців І (ліміт доходу – трохи більше 1 млн грн) та ІІ груп (до 5,42 млн грн) звільнили від сплати єдиного соціального внеску (ЕСВ) на період дії воєнного стану.

Щодо ФОП III групи (до 7,58 млн грн), то вони звільняються від сплати ЄСВ за співробітників, які захищають батьківщину в лавах ЗСУ або ТРВ.