Що треба знати про сплату податків під час війни: на які поступки бізнесу пішли Рада та фіскали

Українським підприємцям під час війни з РФ належить якось виживати, тому влада багато у чому пішла їм назустріч. Серед найсвіжіших податкових послаблень для бізнесу – фізособи-підприємці І (ліміт доходу – трохи більше 1 млн грн) та ІІ груп (до 5,42 млн грн) звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на період дії воєнного стану.

Що ж стосується ФОП ІІІ групи (до 7,58 млн грн), то вони звільняються від сплати ЄСВ за співробітників, які захищають батьківщину у лавах ЗСУ або ТРО, повідомив президент Володимир Зеленський. Він також анонсував відстрочення сплати податків для всіх підприємств, які не можуть їх сплатити на час воєнного стану та мінімум на рік після його завершення.

Зеленський також пообіцяв звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Послаблення щодо бізнесу стосуються також скасування перевірок на підприємствах та перегляду порядку накладання штрафних санкцій і їх оскарження з боку підприємців.

У коментарі Delo.ua голова руху SaveФОП Сергій Доротич в цілому підтримав послаблення для бізнесу, зокрема скасування для ФОП ІІІ групи ЄСВ для робітників-оборонців. Але у той же час він вважає деякі норми нелогічними, адже хоча ФОП І і ІІ групи й звільнили від сплати ЄСВ, зробили це без жодного урахування територіального принципу.

“Уявіть собі підприємця в обстріляному Харкові і відносно тихому Львові. Вони перебувають у різних позиціях, вони мають різні можливості. Влада цього не врахувала”, – каже Доротич, звертаючи увагу, що відсутність територіального принципу щодо бізнесу стосується і “спрощенців”.

“Щодо єдиного податку. Як його може заплатити ФОП у Маріуполі чи Харкові? Основний принцип допомоги підприємцям має бути територіальним: якщо ти перебуваєш у зоні бойових дій, якщо у тебе немає доходу, бо у тебе розбомбили цех чи магазин, ти не маєш платити податків взагалі”, – стверджує він.

У розмові з нами Доротич підкреслив, що те ж стосується і податків із зарплати. Щоб врятувати громадян, які зайняті на підприємствах у зоні бойових дій, на його думку, треба скасувати всі податки з зарплати. Зараз важливо видати людям гроші на проживання у регіонах, де йде війна.

Штрафи для "спрощенців" тимчасово скасували

Для ФОП І і ІІ груп, що користуються спрощеною системою оподаткування, коли наявність і розмір витрат не впливають на розмір податку (замість оподаткування доходу у 18% ПДФО, 1,5% військового збору і 22% ЄСВ підприємець сплачує єдиний податок від мінімальної зарплати або від обороту), на період воєнного стану штрафи скасували.

Але скасування штрафів стосується тільки тих випадків, коли у підприємця дійсно немає можливості своєчасно сплатити податки та збори до бюджету (той самий територіальний принцип). Але фіскали, запроваджуючи послаблення для бізнесу, окремо просять за можливості виконувати свій податковий обов’язок та сплачувати єдиний податок.

Цього року ФОП "спрощенці" І і ІІ груп мають сплачувати фіксовану суму єдиного податку щомісячно. Протягом року фіксовані ставки єдиного податку залишаються незмінними. ФОП І і ІІ груп сплачувати єдиний податок треба також за місяці, в яких доход не отримувався. Принагідно нагадаємо, що ставки у цих груп різні.

Ставка для І групи складає до 10% від прожиткового мінімуму, встановленого на початок року. У 2022 році це – 2,481 тис. грн (248,1 грн на місяць). Ставка єдиного податку для ІІ групи – до 20% від мінімальної зарплати, яка на початок цього року становила 6,5 тис. грн (єдиний податок за місяць – 1,3 тис. грн щомісячно).

Про деякі перевірки можна тимчасово забути

Ще з першого дня війни, 24 лютого, Державна податкова служба видала наказ, яким зупинила проведення документальних, фактичних та камеральних перевірок підприємців, що були розпочаті якраз до 24 лютого та не були завершеними. Мораторій закінчить дію останнього дня місяця, в якому буде припинено дію воєнного стану.

Усі документальні, фактичні і камеральні перевірки, що не були розпочаті до 24 лютого, так само переносяться на період по останній день календарного місяця (включно), у якому завершиться дія воєнного стану, введеного президентом. Втім, підприємцям змінили і терміни оскарження рішень контролюючих податкових органів.

З 24 лютого до припинення воєнного стану в Україні строки подання скарги підприємців на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть бути продовжені. Це стосується бізнесу, який не має можливості подати відповідні скарги про перегляд рішень фіскалів своєчасно.

Подавати звітність можна буде пізніше

Чергове послаблення для бізнесу в умовах війни зробила Верховна Рада, ухваливши два законопроєкти (№7121 і №7125), які вже підписав президент. Ці документи послаблюють вимоги до бізнесу стосовно перевірок та ліцензій, а також визначають особливості подання звітності у період дії воєнного стану.

Парламент надав підприємцям можливість подати звітність через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану. У період воєнного стану будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру здійснюватись не будуть. Продовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції.

Паралельно народні обранці вирішили, що операції з добровільної передачі коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не будуть оподатковуватися.

Можна у повному обсязі враховувати у складі витрат кошти та майно, що передаються ЗСУ та іншим підрозділам. Сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.