Ахметов вже не відповідає критеріям "олігарха", - Мін’юст

Рінат Ахметов позбавився одразу двох критеріїв олігарха після складання його бізнес-партнером Вадимом Новинським депутатського мандата та виходу групи SCM з медійного бізнесу, а тому вже не потрапляє до їхнього реєстру.

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Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Відбувається вихід з-під критерію участі у політичному житті через втрату мандата його бізнес-партнером Вадимом Новінським, а також вихід з медійного бізнесу як критерію впливу на медіасферу. Ці два критерії якраз усувають найбільші подразники, найбільший вплив окремої особи на політичне життя країни", - сказав Малюська.

Він заявив, що Ахметов та Новинський є партнерами з бізнесу, а останній був ще й народним депутатом.

За словами міністра, якби Новинський і надалі був у парламенті, спрацьовувала би ознака участі в політичному житті, яка автоматично перетворювала б Ахметова на олігарха.

"У даному випадку відмова від мандата, чи це була мета, чи не було - не знаю, судити не буду, але Новинський прибрав прямий зв'язок пана Ахметова з парламентом і прибрав найочевиднішу ознаку участі в політичному житті для пана Ахметова", - сказав Малюська.

За словами міністра, Ахметов ніколи не хотів потрапити до списку олігархів, а його вихід із медіабізнесу - це якраз ознака того, що він вважає цей закон небезпечним.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, який передбачає формалізацію такого терміну та присвоєння такого статусу великим бізнесменам, які мають, зокрема, свої ЗМІ. Законом встановлюються чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів та посадових осіб із олігархами або їх представниками.

У свою чергу, Ахметов є найбагатшою людиною України, хоч і втратив у результаті війни свої підприємства у Маріуполі. Проте офіційний статус олігарха набувати він не хоче.