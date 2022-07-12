В SCM сообщили подробности выхода Ахметова из медиа-бизнеса: производство контента уже прекращено

Компания Рината Ахметова SCM начала анонсированное накануне прекращение выпуска печатных СМИ и аннулирование лицензий "Медиа Группы Украина".

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Как рассказала на своей странице в Facebook директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко, соответствующие документы будут направляться уполномоченным государственным учреждениям уже с 12 июля.

"Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, которые были получены "Медиа Группой Украина" от государства. Параллельно сегодня будет начат процесс прекращения выпуска принадлежащих МГУ печатных средств массовой информации", - сообщила она.

Емченко указала, что аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении печатных СМИ автоматически лишает компании-собственники статуса СМИ и они должны завершить деятельность. При этом скорость принятия решения об аннулировании лицензий после подачи соответствующих заявлений уже является ответственностью государства.

"Процесс, согласно требованиям законодательства, может длиться от месяца до двух. На этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом)", - отметила спикер SCM.

Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях и онлайн-площадках группы прекращается. Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиа-группы прекращается и дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше. Обновление своих онлайн-медиа МГУ прекратила с 00:00 12 июля.

"Механизм сотрудничества с Vogue будет определен отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций. Все отношения с партнерами группы будут обсуждаться отдельно. Все активы МГУ (за исключением лицензий) остаются в ее собственности", – написала Емченко.

Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе "Украина", "Украина 24" и "Сегодня". Будущая судьба этих активов будет определена менеджментом в ближайшие дни.

"Решение по выходу SCM из медиа-бизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели ее в абсолютные лидеры украинского медиа-рынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше - сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон, который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными", - говорит Емченко.

Она также особо отметила, что заявления в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу отказа от всех лицензий на эфирное вещание уже поданы, и далее государство может выставить их на новый конкурс.

"Таким образом, на вопрос "а что дальше со свободными теперь лицензиями на ТВ" я могу ответить "конкурс покажет". И очень многое будет зависеть от того, когда состоится этот конкурс и будет ли он предметом общественного (в том числе - международного) внимания ", – добавила представительница компании Ахметова.

Емченко при этом подчеркивает, что никаких предварительных консультаций с властями по поводу дальнейшей судьбы сданных лицензий "не происходило и не могло происходить".

В свою очередь, как сообщает "Детектор медиа", стриминговая платформа OLL.TV, также входящая в ахметовскую МГУ, продолжает свою работу в штатном режиме.

В самой же МГУ сообщают, что OLL.TV сдает лицензию провайдера программной услуги: соответствующие документы в скором времени будут направлены уполномоченным государственным учреждениям. При этом на платформе будут транслироваться футбольные матчи, ранее выходившие на каналах "Футбол".

Напомним, что в ноябре 2021 года Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, предусматривающий формализацию такого термина и присвоение такого статуса крупным бизнесменам, имеющим, в частности, свои СМИ. Законом устанавливаются четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В свою очередь, Ахметов является самым богатым человеком Украины, хотя и потерял в результате войны свои предприятия в Мариуполе. Однако официальный статус олигарха получать он не хочет.