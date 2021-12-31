Ахметов пообещал показать в 2022 году "красивую атакующую игру"

Президент футбольного клуба "Шахтер" и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов пообещал в наступающем году "красивую атакующую игру". Об этом говорится в его новогоднем поздравлении, адресованном болельщикам клуба.

"В новый 2022 год "Шахтер" идет с большими надеждами и максимальными целями. Наши амбиции неизменны: побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Мы будем показывать интеллектуальный футбол, будем радовать болельщиков красивой атакующей игрой. Мы хотим держать в руках трофеи, хотим завоевать Кубок и золотые медали Чемпионата Украины, хотим, чтобы свой первый титул выиграла наша женская команда", — заявил он.

Ахметов также отметил, что для его клуба 2021-й стал годом важных перемен, серьезных вызовов и больших стремлений. В частности, его покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде, и в то же время в него пришел новый тренер Роберто Де Дзерби.

"Это молодой и очень амбициозный специалист. Мы верим в его талант, разделяем его смелые и прогрессивные идеи. Он хочет играть в красивый, интеллектуальный, атакующий футбол. Именно такой футбол любите и цените вы, наши болельщики. Я уверен, что Роберто сделает "Шахтер" еще сильнее, еще успешнее", — подчеркнул он.

По оценке президента "Шахтера", сегодня можно твердо сказать, что клуб готов к переменам, поскольку на смену прежним лидерам приходят талантливые и перспективные игроки.

"Мудрик, Трубин, Бондарь, Судаков, Сикан, Бондаренко и многие-многие другие — это не только будущее, но уже и настоящее нашего клуба и всего украинского футбола. Роберто Де Дзерби не боится доверять молодым футболистам, а результат этого доверия — стремительный рост и прогресс игроков. Каждый из них уже успел проявить себя на поле и заслужил аплодисменты. Но это начало большого пути. Успех принесет только ежедневный самоотверженный труд. И тогда им будет аплодировать вся Европа", — заявил он.

Отметим, что в уходящем году у Ахметова возникло противостояние, в том числе медийное и политическое, с президентом Владимиром Зеленским, которое к концу года лишь обострилось.

В частности, в ходе пресс-марафона 26 ноября президент заявил о подготовке на начало декабря государственного переворота, к которому хотят привлечь Ахметова. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль позже заявил, что есть секретные данные, которые доказывают участие России в организации попытки госпереворота.

Ахметов же заявил, что обнародованная Зеленским информация о якобы втягивании его госпереворот является "сплошной ложью".

После того, как заявленный Зеленским срок гипотетического переворота прошел, глава государства заявил, что люди, которых он имел в виду, вероятно, "немного изменили свои планы", однако "глобально они не изменились".

При этом традиционно сам Ахметов не комментирует политические события от своего имени, лишь изредка давая интервью и комментарии - номинально по футбольной теме - в качестве президента ФК "Шахтер".

Как пояснял в недавнем интервью бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который после ухода из ОП также стал противником Зеленского, "футбольные" заявления Ахметова, в том числе интервью от 6 декабря, на самом деле следует трактовать как политические, но высказанные в аллегорической форме.

"Видел Рината интервью? Оно же не нашумевшее, да? А ты понимаешь, чего Ринат дал интервью? Было же одно — пресс-марафон [Зеленского], а тут — он тоже может дать интервью. А суть интервью ты словил? Там же метафора. Он же про футбол говорил, про любимый клуб "Шахтер". Поменяй название "Шахтер" на "Украина" — и ты получишь, что он хотел сказать", — отметил тогда Богдан.