"Не нужно генпрокурору заниматься политикой", — Арахамия о заявлении Венедиктовой в адрес Ахметова

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил удивление заявлением генерального прокурора Ирины Венедиктовой о 200 уголовных производствах против компаний и предприятий, связанных с Ринатом Ахметовым.

Как сообщает УП, Арахамия дал комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Меня удивило лично такое заявление. Мне кажется, что не нужно генеральному прокурору заниматься политикой.

Если есть какие-то уголовные производства, по которым они хотят двигаться, это любого человека или предприятия касается, нужно отчитываться о работе по этим производствам, а не какие-то предыдущие, что это…

Я не юрист, чтобы квалифицировать это, но я считаю это политическим месседжем. Это мое личное мнение, это удивительный месседж".

Реакция Давида Арахамия выглядит несколько неожиданно, так как он возглавляет в Верховной Раде политическую силу «Слуга народа», а это партия президента Зеленского. В то же время у Зеленского в ноябре 2021 года резко обострились отношения с Ринатом Ахметовым, окружение которого гарант обвинил в подготовке государственного переворота.

Более того, по данным СМИ, 21 ноября 2021 года Ахметов посетил день рождения телеведущего Савика Шустера, на котором провел переговоры с потенциальным кандидатом в президенты Украины.

На этом мероприятии присутствовали многие оппозиционные политики и медиаперсоны, в частности, журналист Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, экс-глава МВД Арсен Аваков и, вероятно, брат мэра Киева боксер Владимир Кличко.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сделала заявление об активизации расследования более двухсот дел против влиятельного украинского бизнесмена. Хотя она и не назвала его фамилию, многие факты из ее заявления свидетельствуют, что речь идет о Ринате Ахметове.

Венедиктова сказала, что этот влиятельный человек владеет известными телеканалами, шахтами и предприятиями из сферы энергетики. Многие украинские СМИ также считают, что речь идет об Ахметове.