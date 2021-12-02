На дне рождения Савика Шустера Ахметов договаривался с потенциальным кандидатом в президенты — СМИ

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов использовал день рождения телеведущего Савика Шустера в качестве площадки для переговоров с потенциальным кандидатом в президенты Украины.

Об этом говорится в расследовании “Украинской правды”.

По словам журналистов, самый богатый человек страны решил инвестировать капитал в мандаты и влияние для поддержки своего бизнеса и войны с действующим президентом Украины.

“Меньше недели назад во время пресс-конференции президент Зеленский сделал громкое заявление о том, что в Украине якобы готовится государственный переворот с участием именно Рината Ахметова, якобы вовлекаемого в этот процесс”, — говорится в сюжете.

По данным “Украинской правды”, 21 ноября частный самолет Ахметова вылетел из «Борисполя» в Париж, а позже отправился в Вильнюс, где Савик Шустер решил отметить свой день рождения.

На мероприятии собрались оппозиционные политики и медиаперсоны, в частности, журналист Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, экс-глава МВД Арсен Аваков и, вероятно, брат мэра Киева и боксер Владимир Кличко.

По мнению авторов расследования, Ахметов начал оказывать медиаподдержку потенциально проходным политическим проектам и готовиться к будущим выборам. Например, журналист Дмитрий Гордон на пару с доктором Комаровским публично заявили, что они “лохи”, потому что поддержали Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.

А президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что Савик Шустер, работающий на телеканале Ахметова, осознанно или нет, дестабилизирует политическую ситуацию внутри страны.

Кроме того, 22 ноября на фоне слухов о создании новой партии экс-глава МВД Аваков опубликовал фото, где позирует с Дмитрием Гордоном, Евгением Комаровским, Савиком Шустером и Владимиром Гройсманом. В подписи к посту сказано: “Да-да, это именно то, что вы подумали".

Это не первый раз, когда бизнесмены устраивают встречи на “нейтральной территории” перед крупными политическими назначениями. В 2014 году олигарх Дмитрий Фирташ и политики Виталий Кличко и Петр Порошенко встретились в Вене, после чего потенциальный кандидат в президенты Кличко снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.

Напомним, ранее Зеленский на пресс-конференции заявил, что располагает информацией о подготовке переворота окружением Ахметова.

"У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это подстава Рината Ахметова", — сказал президент.

По словам президента, в эту историю Рината Ахметова втягивает близкое окружение и представители РФ. Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать эту информацию" или в соответствующие органы.

Ахметов же назвал эту информацию ложью и отметил, что его возмутили такие обвинения.

Отношения Ахметова и Зеленского испортились в конце ноября. Это вылилось в противостояние, в результате которого был уволен глава государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец, а компания из орбиты Ахметова "ДТЭК ВИЭ" не получила более 3 млрд гривен в рамках выплаты задолженности перед "зеленой" генерацией.

Также из-за указанного противостояния усилилась критика действий Банковой на телеканалах, принадлежащих Ахметову. При этом в Офисе президента считают, что причиной конфликта стал подписанный президентом Зеленским закон об олигархах.