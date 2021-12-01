"Пойдем на штурм этой позорной власти": на Майдане объявили о создании "координационного центра оппозиции"

В Киеве на Майдан Независимости вышли митингующие с акцией протеста против действующей власти, в том числе против президента Владимира Зеленского.

Активисты требуют проведения досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает Hromadske.

Требования митингующих озвучивают основные спикеры акции протеста — глава партии "Голос" Кира Рудык, член политсовета партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко, журналист издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов и другие.

Митингующие требуют досрочных президентских выборов. Фото: Дмитрий Нарожный/Delo.ua

Несмотря на то, что митингующие требуют провести выборы президента, они заявляют, что выступают против любого государственного переворота.

Гудименко сообщил о создании координационного совета оппозиции. Политик призвал все "государственные силы" присоединится или поддержать новую платформу.

По словам руководителя штаба "ЕС" Александра Турчинова, "координационный штаб поведет украинцев на штурм этой позорной власти".

Участники протеста заявили, что требуют уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента Зеленского.

Митингующие заявили о создании "координационного центра оппозиции". Фото: Дмитрий Нарожный/Delo.ua

Правоохранители контролируют ситуацию на Майдане Независимости, но не вмешиваются. По официальной информации, к патрулированию центра Киева привлекли более 3000 полицейских и 1500 военнослужащих Нацгвардии.

Из-за этого митинга 1 декабря в Киеве перекрыли центральные улицы. Некоторые маршруты общественного транспорта изменили на время митинга.

На 1 декабря в Украине планировали провести государственный переворот, о котором заявил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, окружение олигарха Рината Ахметова готовило захват государственной власти в Украине.

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил что, по информации правоохранительных органов, на 1 декабря запланирован проплаченный митинг возле здания Верховной Рады. По словам Корниенко, митингующим заплатят по 1 тысяче грн за участие в протесте.