"Митингующие 1 декабря заблокируют все дороги и подходы к Раде", — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в среду, 1 декабря, все дороги и подходы к зданию Верховной Рады Украины заблокируют митингующие. Об этом 30 ноября нардеп сообщил журналистам в кулуарах ВРУ.

"Будут заблокированы входы, выходы, подъезды. Я думаю, что полиция сделает просто коридор, как она делает во время массовых митингов, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал", – сказал Арахамия.

Он уточнил, что узнал о предстоящих митингах из личных источников. При этом народный депутат не знает, как в условиях митинга и блокирования прохода к Раде обеспечат проезд приглашенным дипломатам.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что, по информации правоохранительных органов, на 1 декабря запланирован проплаченный митинг возле здания Верховной Рады. По словам Корниенко, митингующим заплатят по 1 тыс грн за участие в протесте.

"Когда людей собирают в регионах за тысячу гривен в день, это на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят участвовать в перевороте бесплатно, это вопрос к переворачивателям", - заявил он.

Он добавил, что нужно серьезно отнестись к словам президента Владимира Зеленского о государственном перевороте.

Напоминаем, во время своего пресс-марафона 26 ноября Зеленский сообщил, что окружение олигарха Рината Ахметова готовило государственный переворот в Украине на декабрь 2021 года. По его словам, такую информацию он получил от Службы безопасности.

В свою очередь СБУ уже начала расследовать подготовку захвата государственной власти Украины. Пока следствие не раскрывает никаких подробностей.

Тем временем сам Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о причастности к подготовке госпереворота.