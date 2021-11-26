Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о причастности к подготовке госпереворота

Бизнесмен, владелец холдинга SCM Ринат Ахметов назвал ложью заявления Зеленского о своей причастности к подготовке госпереворота. Ахметова возмутило, что президент распространил эту лживую информацию о нем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы SCM.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент", — заявил Ринат Ахметов.

Он подчеркнул, что его позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и Донбассом.

"Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — подчеркнул Ахметов.

Отметим, в структуру SCM входят более 500 компаний и предприятий, на которых трудятся около 200 тысяч человек. Компании и предприятия, относящиеся к SCM, работают в горно-металлургической, энергетической, банковской, телекоммуникационной, масс-медийной, транспортной, сельскохозяйственной, страховой и других сферах.

Напомним, ранее Зеленский на пресс-конференции заявил, что располагает информацией о подготовке переворота окружением Ахметова.

"У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это подстава Рината Ахметова", — сказал президент.

По словам президента, в эту историю Рината Ахметова втягивает близкое окружение и представители РФ. Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать эту информацию" или в соответствующие органы.

После этого еврооблигации энергетической компании Рината Ахметова ДТЭК потеряли 11% стоимости.