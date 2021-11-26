"Зеленский передал привет Ахметову", — политологи о заявлении Зеленского о втягивании Ахметова в госпереворот

По мнению политологов, заявление президента Владимира Зеленского о том, что окружение олигарха Рината Ахметова готовит государственный переворот в Украине, — это ответ самого президента на критику власти на телеканалах Ахметова. Об этом политологи рассказали в комментариях Delo.ua.

"Проведением этой пресс-конференции воспользовались, чтобы передать привет. Причем это не просто привет Ринату Леонидовичу. Это превентивный сигнал. Эта информация о втягивании в переворот: Ринат Леонидович, не влезайте в авантюры, иначе будет больно. Сигнал передан", — считает политолог Владимир Фесенко.

По его словам, результат такой акции и реакцию Ахметова можно будет увидеть со временем. Фесенко считает, что у Ахметова могли меняться взаимоотношения с различными президентами. С Зеленским также: сначала конструктивные отношения, но последние два месяца наблюдается информационная медийная война.

"Это (заявление на пресс-конференции. — Delo.ua) надо рассматривать как обмен медийными сигналами в рамках этой войны, которую развернули масс-медиа Ахметова против Зеленского. И Зеленский показал Ахметову, что у него есть информация, которая может сыграть против него", — говорит Фесенко.

Политолог Игорь Петренко считает заявление президента предупреждением олигарху. Речь, по его словам, идет не только об украинских спецслужбах, которые подконтрольны президенту, но и о западных спецслужбах, предоставивших соответствующую информацию, аудио и документы.

"Это предупреждение, что не стоит влезать в определенные авантюры. Президент подчеркнул, что там (на аудиозаписях. — Delo.ua) нет голоса Ахметова, а есть желание некоторых сил провести такую операцию", — говорит Петренко.

По мнению Петренко, такой шаг президента — это поднятие ставок в противостоянии между Ахметовым и Банковой, ведь речь уже идет не о медиавойне, а о вопросе национальной безопасности.

"Здесь интересно, как будет действовать Ахметов. Воспользуется ли он этим приглашением или нет. Будет ли продолжение эскалации в отношениях или будет деэскалация с точки зрения понимания, что дело очень серьезное", — отмечает Петренко.

Напомним, ранее Зеленский на пресс-конференции заявил, что располагает информацией о подготовке переворота окружением Ахметова.

"У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это подстава Рината Ахметова", — сказал президент.

По словам президента, в эту историю Рината Ахметова втягивает близкое окружение и представители РФ. Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать эту информацию" или в соответствующие органы.

После этого еврооблигации энергетической компании Рината Ахметова ДТЭК потеряли 11% стоимости.