Зеленский рассказал, при каких условиях пойдет на второй срок

Владимир Зеленский пока еще не принял решение об участии в президентских выборах в 2024 году и ждет "оценки народа". Но если на него будет давление о досрочных выборах, то будет "совершенно обратный эффект".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках пресс-марафона 26 ноября.

"Я точно не решаю этот вопрос — решать будет общество. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Я не планирую у себя в голове такую сложную стратегию. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. У меня есть диалог, люди открыто говорят, и только тогда я буду думать, идти на второй срок или нет. И принимать это решение с семьей — у меня уже взрослые дети, и они страдают из-за моей профессии. Моя дочь не хочет жить с охраной", — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что не держится за власть.

"Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину. А в этом контексте я борюсь за какие-то важные вещи. Есть много вызовов, которые я хочу закончить. Смогу? Молодец. Не смогу? Тогда вряд ли", — отметил Зеленский.

Также он прокомментировал возможность досрочных президентских выборов.

"Но если мы говорим о случае какого-то силового давления, чтобы я ушел, — это другая история. Тогда будет ответ, и я никуда не пойду и буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел на выборы президента", — сказал Зеленский.

У президента также спросили, будет ли он инициировать президентские выборы раньше парламентских (на данный момент это должно быть ровно наоборот). Но в партии "Слуга народа" неоднократно заявляли, что выборы парламента должны пройти осенью 2024 года (после президентских весной 2024-го), а не осенью 2023 года. Политологи такой перенос объясняют тем, что Зеленскому будет сложно переизбраться на второй срок после провала своей партии "Слуга народа" на парламентских выборах.

"История о переносе выборов. Я знаю об этом вопросе. Есть вопросы к трактовке Конституции, и депутаты могут обратиться в КСУ, и он уже должен ответить", — заявил Зеленский.

Отметим, что во время президентской кампании в 2019 году Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что идет только на один срок.

Напомним, бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков с минимальным перевесом победил бы на президентских выборах, если бы они проводились сейчас и он вышел во второй тур с действующим главой государства Владимиром Зеленским.