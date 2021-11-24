Разумков победил бы Зеленского во втором туре выборов, утверждают в Центре Разумкова

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков с минимальным перевесом победил бы на президентских выборах, если бы они проводились сейчас и он вышел во второй тур с действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. В частности, 50,4% определившихся с выбором готовы проголосовать в таком случае за Разумкова, 49,6% — за Зеленского.

В свою очередь нардепа от "Европейской солидарности" и предыдущего президента Петра Порошенко Зеленский победил бы с результатом 54% на 46%, а вот нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко действующий президент во втором туре "разгромил" бы, получив 66,3% против 33,7%.

В то же время само попадание во второй тур Разумкова сейчас очень маловероятно. Так, в первом туре за Зеленского готовы отдать голос 25,2% определившихся, за Порошенко — 17,5%, за Бойко — 10,9%, за Юлию Тимошенко — 9,4%, а за Разумкова — лишь 7,5%.

Еще 5,2% проголосовали бы за Игоря Смешко, 4,9% — за Владимира Гройсмана, 4,8% — за Евгения Мураева, 3,1% — за Олега Ляшко, 2,6% — за Анатолия Гриценко, 2,2% — за Руслана Кошулинского, 1,9% — за Сергея Притулу, 0,8% — за Виталия Кличко, а 4% — за какого-то другого кандидата, не включенного в упомянутый список.

Если бы сейчас проводились и выборы Рады, 22,7% определившихся проголосовали бы за "Слугу народа", 18,8% — за "Евросолидарность", 12,7% — за ОПЗЖ, 8,8% — за "Батькивщину", 7% — за не сформированную пока партию Разумкова, 5,7% — за "Силу и честь", 4,4% — за "Украинскую стратегию Гройсмана", 4,3% — за "Наших".

Без шансов на прохождение в парламент на данный момент "Свобода" (3,5%), Радикальная партия (2,9%), не сформированная пока партия Притулы (2,4%), "Гражданская позиция" (1,5%), "УДАР Виталия Кличко" (1%), Партия Шария (0,7%), "Наш край" (0,5%), "Пропозиция" (0,3%), "Оппозиционный блок" (0,2%), "Голос" (0,2%) и "За будущее" (0,1%).

Опрос также показал, что Разумков имеет наименее негативный баланс доверия к себе (-16,1 пункта) среди политиков, которых предлагалось оценить. Больше всего не доверяют украинцы Виктору Медведчуку (-70,9 пункта) и Илье Киве (-69,8). В частности, Медведчуку совершенно не доверяют 61,1% опрошенных.

Исследование было проведено 11-17 ноября среди 2018 человек методом личного интервью по месту их проживания. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что опрос Центра Разумкова, проведенный не лично, а по телефону с 23 по 27 октября, показал, что за партию сына основателя центра готовы проголосовать 5,5% от всех опрошенных (по нынешнему опросу 5,3%).