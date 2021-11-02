Политика 10 минут назад

Не созданная пока партия Разумкова уже проходит в Раду — опрос

Гипотетическая политсила еще до своего появления стала пятой по популярности, обогнав всех "мелких" конкурентов

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады

Гипотетическая партия, лидером которой был бы бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, гарантированно прошла бы в новый созыв парламента, если бы внеочередные выборы проходили уже сейчас. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

В частности, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 15% от всех опрошенных, за "Европейскую солидарность" — 12,4%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 7,5%, за "Батькивщину" — 7,2%, за условную "партию Разумкова" — 5,5%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 4,6%, за "Силу и честь" — 3,6%. Если учитывать только определившихся с выбором, последние две партии также могут пройти в Раду. Также гипотетические шансы пройти есть и у партии "Наши" (3,1%).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Не прошли бы в парламент Радикальная партия (2,1% от всех респондентов), "Свобода" (1,6%), Партия Шария (1,2%), "Голос" (1%) и "Украина — наш дом" (0,3%). За другую партию хотели бы проголосовать 1,3% опрошенных, точно не пошли бы на выборы 8%, "ни за какую партию" не проголосовали бы 12,3%, а 13,1% затруднились с ответом.

Читайте также:
39% украинцев недовольны отставкой Разумкова, рады ей лишь 8% — опрос

В свою очередь главной и реальной оппозицией к нынешней власти 24,6% назвали "Евросолидарность", 20,9% — ОПЗЖ, 12,3% — "Батькивщину", 2,8% — "Голос", 5% — другую партию. Затруднились ответить 34,4% опрошенных.

Опрос был проведен с 23 по 27 октября методом CATI (по телефону) среди 1200 респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Указывается также, что исследование было проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".

Отметим, что Разумков пока достаточно туманно описывает будущую политсилу, однако в последних заявлениях на телеканалах уже однозначно дал понять, что она будет создана. По его задумке, идеология партии будет ближе к либеральному консерватизму и основана на принципах, декларировавшихся кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и партией "Слуга народа" в ходе избирательных кампаний 2019 года, от которых, однако, как подчеркивает Разумков, те сильно отошли.

Напомним также, что этот опрос показал, что Зеленский обогнал своего предшественника на посту президента Петра Порошенко по антирейтингу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Українці масово не хочуть вакцинуватись. Чому так — відповідають експерти
Українці масово не хочуть вакцинуватись. Чому так — відповідають експерти
Разумный консерватизм с либерализацией бизнеса: Разумков рассказал о своей будущей партии
Разумный консерватизм с либерализацией бизнеса: Разумков рассказал о своей будущей партии
Зеленский обогнал Порошенко по антирейтингу — опрос
Зеленский обогнал Порошенко по антирейтингу — опрос
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. С 1 ноября поставщики газа подняли тарифы: кто будет платить 40 грн за куб

  3. В Киеве полиция задержала кортеж нардепа Кивы (ОБНОВЛЕНО)

  4. Резникова назначат министром обороны, Верещук — министром оккупированных территорий

  5. "Вам тут или с собой?". Как проверяют COVID-сертификаты в ресторанах и ТРЦ "красной" зоны

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...