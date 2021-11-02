Не созданная пока партия Разумкова уже проходит в Раду — опрос

Гипотетическая партия, лидером которой был бы бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, гарантированно прошла бы в новый созыв парламента, если бы внеочередные выборы проходили уже сейчас. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

В частности, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 15% от всех опрошенных, за "Европейскую солидарность" — 12,4%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 7,5%, за "Батькивщину" — 7,2%, за условную "партию Разумкова" — 5,5%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 4,6%, за "Силу и честь" — 3,6%. Если учитывать только определившихся с выбором, последние две партии также могут пройти в Раду. Также гипотетические шансы пройти есть и у партии "Наши" (3,1%).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Не прошли бы в парламент Радикальная партия (2,1% от всех респондентов), "Свобода" (1,6%), Партия Шария (1,2%), "Голос" (1%) и "Украина — наш дом" (0,3%). За другую партию хотели бы проголосовать 1,3% опрошенных, точно не пошли бы на выборы 8%, "ни за какую партию" не проголосовали бы 12,3%, а 13,1% затруднились с ответом.

В свою очередь главной и реальной оппозицией к нынешней власти 24,6% назвали "Евросолидарность", 20,9% — ОПЗЖ, 12,3% — "Батькивщину", 2,8% — "Голос", 5% — другую партию. Затруднились ответить 34,4% опрошенных.

Опрос был проведен с 23 по 27 октября методом CATI (по телефону) среди 1200 респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Указывается также, что исследование было проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".

Отметим, что Разумков пока достаточно туманно описывает будущую политсилу, однако в последних заявлениях на телеканалах уже однозначно дал понять, что она будет создана. По его задумке, идеология партии будет ближе к либеральному консерватизму и основана на принципах, декларировавшихся кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и партией "Слуга народа" в ходе избирательных кампаний 2019 года, от которых, однако, как подчеркивает Разумков, те сильно отошли.

Напомним также, что этот опрос показал, что Зеленский обогнал своего предшественника на посту президента Петра Порошенко по антирейтингу.