39% украинцев недовольны отставкой Разумкова, рады ей лишь 8% — опрос

39,1% украинцев негативно относятся к отзыву Верховной Радой Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом лишь 8% относятся к этому позитивно, а относительное большинство респондентов в 44,1% заявили, что им все равно. Еще 8,8% не смогли дать никакого ответа.

В то же время 57,2% опрошенных считают, что отставка Разумкова ничего не изменит. 24,3% видят в этом превращение парламента в послушный инструмент Офиса президента, а вот ожидают ускорения реформ в стране после нее лишь 6,6%. Остальные 11,9% не нашли, что сказать.

Опрос был проведен 15-18 октября среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 12%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

Напомним, что парламент проголосовал за отставку Разумкова по инициативе фракции "Слуга народа" 7 октября. Сам же Разумков после понижения статуса до обычного депутата заявил, что считает себя членом этой фракции, аргументируя это тем, что решения о его исключении фракция не принимала, а сам он, становясь спикером в 2019 году, заявления о выходе из нее не писал и стал внефракционным сугубо автоматически по должности.

При этом после отзыва Разумкова первый замглавы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что якобы существует возможность лишить уже бывшего спикера и депутатского мандата. По его словам, такой вопрос будет рассмотрен на съезде партии в ноябре.

При этом статья 81 Конституции в данном контексте предусматривает, что полномочия депутата Рады прекращаются досрочно в случае невхождения в состав фракции партии, от которой он был избран, либо выхода из состава такой фракции. В случае наличия последнего обстоятельства решение об этом должен принять высший руководящий орган соответствующей партии.

Отметим, что перед своей отставкой Разумков допустил, что его все же попытаются лишить и депутатского мандата в Раде, несмотря на то, что по закону этого сделать нельзя, и заявил, что в таком случае обжалует такое решение в судебном порядке.

Место же Разумкова 8 октября занял его бывший первый заместитель Руслан Стефанчук, а место Стефанчука — Корниенко.

Напомним также, что после отставки Разумкова и его намека на участие в следующих президентских выборах у него ощутимо подрос рейтинг поддержки.