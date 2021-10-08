Верховная Рада избрала нового спикера: им стал "слуга народа" Руслан Стефанчук

Верховная Рада назначила своим председателем Руслана Стефанчука, занимавшего до этого должность первого вице-спикера. За такое решение проголосовал 261 депутат.

В частности, 222 голоса дала фракция "Слуга народа", 15 — группа "За будущее", 18 — группа "Доверие", а еще 6 — внефракционные нардепы.

По одному депутату проголосовало "против" во фракциях "Слуга народа", "Батькивщина" и среди внефракционных.

Перед этим в парламенте прошло рейтинговое голосование по имеющимся кандидатурам на должность спикера. Стефанчука поддержали 257 депутатов (также при 3 против), депутата от "Европейской солидарности" Яну Зинкевич — 146 (при 2 против), а депутата от ЕС Алексея Гончаренко — 44 (при 151 голосе против).

В свою очередь глава фракции "Голос" Ярослав Железняк и внефракционный депутат Гео Лерос, исключенный ранее из "Слуги народа", еще на заседании 7 октября сняли свои кандидатуры.

Напомним, что 7 октября парламент 284 голосами проголосовал за отзыв с этой должности Дмитрия Разумкова, после чего отправился на перерыв, однако впоследствии не успел рассмотреть вопрос о назначении нового спикера в отведенное для этого время.

6 октября президент Владимир Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте, чем тот занимался с 2019 года.

Стефанчук попал в Раду, баллотируясь под №2 по списку партии "Слуга народа". Возглавлял же партийный список Разумков. В день начала работы парламента 9-го созыва Разумков был избран его председателем, а Стефанчук — первым заместителем председателя.

До этого, в мае-июне 2019 года, Стефанчук также был советником президента. В ходе президентской избирательной кампании кандидат Зеленский представлял соратника как идеолога "Слуги народа" и одного из главных членов своей команды, эксперта по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работе.

Ранее, однако, Стефанчук в политике не был, занимаясь лишь научно-образовательной деятельностью. С 2016 года он был проректором по научной работе Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов, в 2014-2016 годах — проректором Национальной академии прокуратуры, в 2013-2014 годах — заведующим кафедры гражданско-правовых дисциплин в том же вузе.

В 2011-2013 годах нынешний спикер был заведующим отделом проблем развития национального законодательства Института законодательства Верховной Рады, с 2005 по 2011 год — проректором по научной работе Хмельницкого университета управления и права. До этого занимал в данном вузе позиции ассистента кафедры, старшего преподавателя, заведующего кафедрой, доцента и профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин.