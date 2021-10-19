Александр Корниенко стал первым вице-спикером

Верховная Рада назначила первым вице-спикером Александра Корниенко, который также является первым замглавы фракции и глава партии "Слуга народа".

За такое решение проголосовал 256 депутат.

В частности, 222 голоса дала фракция "Слуга народа", 13 — группа "За будущее", 17 — группа "Доверие", а еще 4 — внефракционные нардепы.

На должность первого вице-спикера претендовала также София Федина, депутат от фракции "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко.

Александр Корниенко родился 12 мая 1984 в Киеве. В 2001-2007 году. он учился в Национальном техническом университете Украины КПИ, где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии.

С 2008 по 2010 гг. учился в Висбаденской академии психотерапии (Германия) и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии.

Работал журналистом журнала "Молоко", сайта music.com.ua, редактором Всеукраинской молодежной газеты "Молодая гвардия".

В 2005-2008 и 2011-2013 гг. был концертным директором и менеджером украинской рок-группы Крошка (до этого — Крошка Цахес).

В 2015 году работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии Самопомощь Александра Сенкевича.

С ноября 2018 года Александр Корниенко работает в команде Владимира Зеленского. Координировал волонтерский проект ЗеКоманда, организовывал работу по наполнению избирательных комиссии, проект "День выборов", руководил предвыборным штабом партии "Слуга народа". Избран народным депутатом Украины от партии Слуга народа, №7 в списке.

10 ноября 2019 года партия "Слуга народа" избрала новым главой партии Александра Корниенко вместо Дмитрия Разумкова, который стал спикером Верховной Рады.

Напомним, что парламент проголосовал за отзыв с должности спикера Дмитрия Разумкова и назначил на нее Руслана Стефанчука, который до этого был первым вице-спикером.

Отметим, Александр Корниенко заявил, что не исключает того, что у бывшего спикера Дмитрия Разумкова могут забрать депутатский мандат.