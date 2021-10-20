Политика 40 минут назад

Рейтинг Зеленского резко обвалился после офшорного скандала — опрос

В свою очередь у Разумкова, по данным КМИС, после отставки поддержка резко выросла

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

В случае проведения досрочных президентских выборов в ближайшее воскресенье за действующего главу государства были бы готовы проголосовать 24,7% украинцев, определившихся со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом согласно исследованию, проведенному месяцем ранее, до скандала вокруг Pandora Papers и офшоров, связанных с Зеленским и его окружением, за него были готовы проголосовать 33,3% определившихся.

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В свою очередь за Петра Порошенко, по новому опросу, отдали бы голоса 15,6% избирателей (против 16,8% в сентябре), а за Юлию Тимошенко — 12,2% (против сентябрьских 10,3%). Рейтинг Юрия Бойко фактически не изменился и составляет 9,5%.

Еще 7,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, 7,1% — за Дмитрия Разумкова, 6,2% — за Евгения Мураева, 5,3% — за Владимира Гройсмана, 5,1% — за Олега Ляшко, 2,9% — за Виктора Медведчука, 1,3% — за Олега Тягнибока, 0,8% — за Киру Рудик, 1,5% — за другого кандидата.

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Отметим, что в сентябрьском опросе КМИС не фигурировали Разумков или Медведчук, при этом опрос, проведенный в конце мая, давал им соответственно 3,1% и 4,3%. При этом другие соцслужбы в последние месяцы, но до отзыва Разумкова с должности председателя Верховной Рады, показывали его поддержку на уровне 2-4%.

Опрос проведен 15-18 октября среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 12%; 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, что парламент проголосовал за отставку Разумкова по инициативе фракции "Слуга народа" 7 октября. Сам же Разумков после понижения статуса до обычного депутата считает себя членом этой фракции, аргументируя это тем, что решения о его исключении фракция не принимала, а сам он, становясь спикером в 2019 году, заявления о выходе из нее не писал и стал внефракционным сугубо автоматически по должности.

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Отметим также, что после скандала с публикацией документов об офшорах Национальное агентство по предотвращению коррупции решило проверить декларации Зеленского и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Сам же Зеленский прокомментировал ситуацию лишь спустя две недели после выхода соответствующих материалов в мировых СМИ: президент, в частности, заявил, что в Pandora Papers нет ничего нового или компрометирующего его.

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