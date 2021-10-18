Я не занимался отмыванием денег — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни представители студии "Квартал 95" никогда не занимались отмыванием денег.

Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу ICTV. По его словам, в расследовании "Следствия. Инфо" Pandora Papers нет ничего нового.

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"В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, по моему мнению, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от ПриватБанка, от Коломойского". Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего друг Петр так и не нашел. Это радует немного", — рассказал Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что ни он, ни один член студии "Квартал 95" не занимался отмыванием денег.

"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — отметил Зеленский.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что попытки СМИ трактовать опубликованные накануне данные об офшорных компаниях, подконтрольных выходцам из творческого объединения "Студия Квартал 95", включая президента Владимира Зеленского, как доказательство получения "Кварталом" около 40 млн долларов от компаний, связанных с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, не имеют под собой оснований.

Напомним, Следствие.Інфо" заявляло, что имеющиеся данные подтверждают информацию, звучавшую еще во время президентской кампании 2019 года, что офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в 2012-2016 годах получили от структур Коломойского 41 млн долларов.