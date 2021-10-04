Политика 40 минут назад

ОП о Pandora Papers: "Привязка "Квартала 95" к истории ПриватБанка — чистая конспирология"

"Это абсолютно четко свидетельствует, что Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства"

Михаил Подоляк. Фото: пресс-служба президента Михаил Подоляк. Фото: пресс-служба президента
Михаил Подоляк. Фото: пресс-служба президента

Попытки СМИ трактовать опубликованные накануне данные об офшорных компаниях, подконтрольных выходцам из творческого объединения "Студия Квартал 95", включая президента Владимира Зеленского, как доказательство получения "Кварталом" около 40 млн долларов от компаний, связанных с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, не имеют под собой оснований. Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Каждый украинец прекрасно понимает, в чем состоял бизнес "Студии Квартал 95" и что этот бизнес никогда не пересекался с дележом каких-либо государственных ресурсов. Спекулятивные же предположения или попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории ПриватБанка не основаны на фактах и являются чистой конспирологией", — прокомментировал он.

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Советник главы ОП заявил, что обвинения людей, связанных с ПриватБанком, в махинациях датируются временем от 2008 года.

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"С того времени сменились уже несколько президентов. Но ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни при Порошенко уголовные дела против экс-менеджеров ПриватБанка не доходили до вручения конкретных подозрений. Реальный процессуальный результат расследований достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского", — подчеркнул Подоляк.

Кроме того, имея, очевидно, в виду материал "Слідство.Інфо", анализировавшего документы Pandora Papers и выдавшего соответствующее видеорасследование, функционер ОП подчеркнул, что весьма показательным для него является то, что "журналисты не накопали ничего за период после инаугурации Зеленского", а сам материал, по его словам, содержит массу предположений, допущений и конспирологических привязок.

"Это абсолютно четко свидетельствует, что президент Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства. Это ключевое... Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов в ОП считают странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко", — указал Подоляк.

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По его словам, логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием была юридическая защита своих компаний и своих средств от возможного неправомерного присвоения коррумпированными чиновниками.

"После того времени и по мере реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных. При этом все бизнес-практики "Студии Квартал 95" были и остаются прозрачными, вполне понятными украинскому обществу и "белыми". Соответственно, юридических претензий по ним никогда не было и быть не может", — убежден советник главы ОП.

Напомним, что накануне СМИ опубликовали информацию о практиках сокрытия бизнеса и имущества, которые ведут через офшоры сотни влиятельных людей со всего мира, включая 35 глав государств и более 300 видных чиновников, а также сотни миллиардеров и звезд.

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Массив разнообразных данных был ранее "слит" Международному консорциуму журналистов-расследователей и затем полтора года анализировался более чем 600 журналистами из 117 стран.

В частности, "Слідство.Інфо", участвовавшее в этом с украинской стороны, указывает, что имеющиеся данные подтверждают информацию, звучавшую еще во время президентской кампании 2019 года, что офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в 2012-2016 годах получили от структур Коломойского 41 млн долларов. Отмечается, что перечисление происходило через кипрский филиал ПриватБанка.

В декабре 2016 года, напомним, ПриватБанк был национализирован после выявления неплатежеспособности вследствие массовой выдачи значительных кредитов аффилированным структурам, которые впоследствии не возвращались: объем "дыры" в крупнейшем финучреждении страны был оценен в 5,5 млрд долларов, которые государство взялось покрыть самостоятельно.

Известно, что в Pandora Papers, как прозвали утечку СМИ, фигурирует более 1,5 тысячи граждан Украины, включая не только Зеленского и других руководителей "Квартала 95", но и министра культуры Александра Ткаченко, бизнесменов Рината Ахметова, Александра Ярославского, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также депутата Верховной Рады и совладельца гипермаркетов "Эпицентр" Александра Герегу.

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