"Много шума из ничего": что думают народные депутаты о деолигархизации от Зеленского

Президентский проект закона о статусе олигархов, который 2 июня был внесен в Верховную Раду, отмечен как безотлагательный. Это означает, что после завершения процедуры его предварительного рассмотрения или доработки, он будет включен в повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента и рассмотрен вне очереди.

Предположительно, законодательная инициатива президента Владимира Зеленского может быть принята голосами монобольшинства — фракции "Слуги народа". Однако, остальные политсилы, входящие в Верховную Раду, называют инициативу президента сырой и неэффективной.

В частности, как заявил корреспонденту Delo.ua народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, фракция законодательную инициативу пока не рассматривала, но, по его мнению, голосовать за этот проект закона в представленной редакции нельзя.

"В тексте очень много оценочных суждений и ничего про антимонопольное законодательство. Ничего про реформу судебной системы. В этом случае это на коленке написанный, чрезвычайно несистемный даже не проект, а попытка проекта. Очень странно, что законопроект попал не в профильные комитеты по вопросам экономики, по вопросам правоохранительной деятельности или антикоррупционной деятельности, а в сферу национальной безопасности. При этом Совету Национальной безопасности и обороны предоставляются этим законопроектом неконституционные полномочия, — считает он.

Отчасти с таким мнением согласен и народный депутат, замглавы фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев. По словам политика, если этот законопроект станет законодательной нормой, то он буде неэффективен.

"Позиции фракции еще нет, мы его еще не обсуждали. Выскажу свою позицию: это законопроект, в котором отсутствуют две ключевые нормы. Первая — это реальная борьба с монополистами, поскольку монополии — это ключевая составляющая того, на чем наживались олигархи. В этом проект закона нет ни одного нововведения, которое бы позволило принудительно распределять компании-монополистов, как это происходит в США или странах ЕС, — говорит нардеп, — Кроме того, в этом законопроекте нет ни единой нормы, которая бы реально могла бороться с уклонением от налогообложения через оффшорные юрисдикции. Без этих двух норм этот законопроект — это мертворожденный ребенок".

Не наработала оценку президентской инициативы и фракция "Европейской солидарности". Однако, по мнению представителя этой политсилы, народного депутата Алексея Гончаренко, предложенный проект закона — попросту пиар.

"Если говорить в целом о законопроекте, то по мне он вообще ни о чем. Чистый пиар, как и закон об импичменте, по которому нельзя провести процедуру импичмента. Теперь также нам подсунули якобы закон об олигархах, уровень написания которого на уровне первокурсника юридического факультета и вообще непонятно, кто его писал. Может сценаристы "95 квартала". Много шума из ничего", — заявил он.

Как рассказывало ранее Delo.ua, инициатива Зеленского, неофициально называемая "о статусе олигархов", предусматривает, что олигархом в Украине будет считаться человек, к которому можно применить по меньшей мере три из четырех признаков:

участвует в политической жизни (занимает высокие государственные должности или связан с теми, кто их занимает, является частью руководящего органа политической партии или финансировал ее деятельность);

имеет значительное влияние на СМИ (является бенефициаром или контролером СМИ или потерял такой статус, передав его связанному с ним лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией);

является конечным бенефициарным собственником (контролером) субъекта хозяйствования, который является субъектом природных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;

подтвержденная стоимость активов которого превышает 1 млн прожиточных минимумов (то есть превышает 2 млрд 270 млн грн).

В случае, если он подпадает под эти признаки, решением Совета национальной безопасности и обороны он может быть внесен в электронный Реестр лиц, которые имеют значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархов).

Законопроект предусматривает, что, после включения в Реестр, такому человеку будет запрещено прямо или опосредованно осуществлять взносы, направленные на поддержку политических партий и быть покупателем (или бенефициаром покупателя) в процессе большой приватизации.

Кроме того, в Реестре должна будет содержаться не только информация о тех, кто был признан олигархом, но и о контактах госслужащих с ними — вплоть до разговора онлайн.