Политика 1 час назад

"Это конфликт интересов": Разумков выступил против полномочий СНБО вести реестр олигархов

Спикер парламента дипломатично раскритиковал президентскую инициативу

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в законопроекте президента Владимира Зеленского о статусе олигархов существует конфликт интересов, и выступает за создание специального органа, который будет вести предложенный реестр олигархов вместо Совета национальной безопасности и обороны. Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"С учетом того, какие функции предусматриваются для СНБО, он именно совещательный, консультативный, координационный орган. Ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям. Поэтому, я думаю, следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами", — сказал он.

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По словам спикера, такой механизм мог бы быть создан по аналогии с комиссиями, которые занимаются отбором сотрудников в Национальное антикоррупционное бюро или Специализированную антикоррупционную прокуратуру, "возможно, с привлечением иностранных экспертов".

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Разумков считает предложенные в законопроекте положения вызывающими в СНБО конфликт интересов, поскольку и председатель Рады, и президент, и ряд других высших должностных лиц сами же и входят в состав СНБО.

"Если мы говорим гипотетически, что есть какой-то глава Верховной Рады, который как-то связан с олигархами, или какое-либо другое должностное лицо — премьер-министр, министр, то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в вышеуказанный список, и это будет открытым конфликтом интересов при принятии того или иного решения, и тем более при рассмотрении таких вопросов", — подчеркнул спикер.

Напомним, что внесенный Зеленским 2 июня в парламент законопроект №5599 предусматривает, что включение тех или иных лиц в список олигархов, а также исключение из него должно будет происходить по решению СНБО, на сайте которого будет вестись соответствующий реестр.

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