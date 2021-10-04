Скандал с Pandora Papers: Журналисты раскрыли тайные офшоры Зеленского

Секретные сделки и скрытые активы некоторых из самых богатых и влиятельных людей мира, включая лидеров государств, были раскрыты накануне в результате анализа крупнейшей в истории утечки данных об офшорах, прозванной Pandora Papers.

Об этом сообщают мировые СМИ, журналисты которых и участвовали в проекте. Как пишет, в частности, британская The Guardian, первоначально данные попали в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ, США), который и поделился ими более с 600 журналистами из 117 стран для анализа, который продолжался полтора года.

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В частности, документы попали The Washington Post, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline, ABC (Австралийской радиовещательной корпорации), The Guardian и BBC Panorama.

Полученный массив данных состоит из 11,9 млн файлов объемом 2,94 Тб информации от 14 поставщиков офшорных услуг. По объему информации учтечка превышает два предыдущих масштабных "слива" подобного компромата — Panama Papers (2016 год) и Paradise Papers (2017 год).

Фигурантами Pandora Papers стали 35 мировых лидеров, включая нынешних и бывших президентов и премьер-министров, более 300 других должностных лиц — министров, судьей, мэров и военных деятелей в более чем 90 странах, а также более 100 миллиардеров, музыкальные звезды и прочие знаменитости.

Среди них, в частности, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, иорданский король Абдулла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии (где 8-9 октября пройдут парламентские выборы) Андрей Бабиш, президент Кипра Никос Анастасиадис, президент Кении Ухуру Кеньятта и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Так, Зеленский, как пишет The Guardian, участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых были его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу, являющиеся как и президент, выходцами из Кривого Рога.

Среди них первый помощник президента Сергей Шефир, продюсировавший телешоу Зеленского, и его старший брат Борис, писавший сценарии, а также друг детства Зеленского Иван Баканов, бывший гендиректором продюсерской студии "Квартал 95", а ныне являющийся главой Службы безопасности Украины.

Сообщается, что из Pandora Papers следует, что Зеленский — наравне с братьями Шефирами и сценаристом и режиссером "Квартала 95" Андреем Яковлевым — владел (через свою белизскую компанию Film Heritage и далее через кипрскую компанию Баканова Davegra) долей в зарегистрированной на Британских Виргинских островах неизвестной компании Maltex Multicapital Corp.

При этом, как стало известно из этих документов, 13 марта 2019 года, за две недели до первого тура президентских выборов, он передал свои 25% Сергею Шефиру, а сделку, так называемую "трастовую декларацию", завизировал лично Баканов.

"В ключевом документе от 24 апреля 2019 года говорится, что Maltex владеет акциями компаний, производящих и распространяющих телефильмы. Одной из причин создания Maltex было "экономичное с точки зрения налогообложения накопление прибыли от бизнеса"; другой, как утверждается, была "правовая защита", — пишет издание.

Примерно через шесть недель после победы Зеленского на выборах юрист "Квартала 95" подписал еще один документ, в котором оговаривалось, что Maltex продолжит выплачивать доходы кинокомпании Зеленского Film Heritage, несмотря на то, что та более не владеет долей в этой компании.

В то же время в Pandora Papers не указывается, выплачивались ли когда-либо такие дивиденды Film Heritage, бенефициаром которой ныне является жена президента Елена Зеленская.

Шефир прокомментировал ситуацию, заявив лишь, что "возможно, является" владельцем Maltex, но пытается сейчас избавиться от офшорных активов. При этом он отметил, что Баканов в основном создавал офшорные "финансовые схемы" для защиты компании "от властей и бандитов".

Зеленский же пока вовсе не комментирует эту тему, несмотря на многочисленные попытки как The Guardian, так и его медиа-партнеров связаться с ним. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил СМИ, что "ответа на будет".

Всего, как пишет издание, в данных утечки фигурирует 14 компаний, связанных с "Кварталом 95" и зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Белизе и Кипре.

"Активы, которыми владеют эти офшорные компании, очень разнообразны. В их число входит недвижимость в Лондоне. Шефир владеет двумя элитными объектами недвижимости — квартирой с тремя спальнями в эдвардианском особняке в Риджентс-парке, купленной в 2016 году за 1,575 млн фунтов, и еще одной квартирой с тремя спальнями на соседней Бейкер-стрит, напротив музея Шерлока Холмса, купленной за 2,2 млн фунтов", — пишет британское СМИ.

В свою очередь, принадлежащая Яковлеву компания Candlewood Investments (Британские Виргинские острова) владеет роскошной квартирой в викторианском особняке на Артиллери-Роу в лондонском центральном районе Вестминстер. Отмечается, что недвижимость была куплена примерно тогда, когда вышел полнометражный фильм "Слуга народа 2".

"Неясно, сдаются ли эти три квартиры в аренду или используются время от времени. Ими управляет российская компания, позиционирующая себя как "индивидуальный сервис для статусных клиентов", — указывают в The Guardian.

Издание напоминает, что еще в ходе президентской кампании оппоненты Зеленского утверждали, что в офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в том числе Film Heritage, в период с 2012 по 2016 год был перечислен 41 млн долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

В свою очередь, журналисты проекта "Слідство.Інфо", участвовавшие в анализе документов, отмечают, что данные Pandora Papers как раз подтверждают эту информацию в контексте Maltex.

"Фирма Ивана Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального — Владимира Зеленского и его партнеров. Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 млн долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал", — указывают они.

Более того, по данным источников "Слідства.Інфо", перевод денег происходил через кипрский филиал ПриватБанка, через который, как ранее писали СМИ, и были выведены из финучреждения миллиарды долларов.

"Опубликованные документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "Квартала 95" имела счет в этом банке. То есть, офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.