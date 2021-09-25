Покушение на Шефира: к расследованию подключилось ФБР

Представители Федерального бюро расследований США будут принимать участие в расследовании покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы, безусловно, ответили согласием на любезное предложение американских партнеров, в частности, ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс", — сказал заместитель министра.

Сейчас следствие выделило три версии покушения на первого помощника президента.

- в связи с государственной деятельностью Шефира;

- с целью давления на высшее руководство государства;

- с целью дестабилизации политической ситуации в стране.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, в том числе рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств.

Покушение на первого помощника президента произошло утром 22 сентября. В Киевской области в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а вот водителя госпитализировали в "Феофанию" с тремя огнестрельными ранениями.

Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Зеленский в это время находился в США, куда прибыл для выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. Глава государства назвал это "приветом" ему, однако от кого — пока неизвестно, но ответ на инцидент пообещал "сильный".

В ближайшем окружении Зеленского заявили, что нападение на первого помощника президента может быть связано с кампанией по деолигархизации. Покушение произошло незадолго до голосования в парламенте "Закона о деолигархизации".

Тем не менее, с повестки дня он отозван не был и уже 23 сентября Верховная Рада приняла его, при чем парламент не стал рассматривать более тысячи поправок, а по сокращенной процедуре поддержал законопроект в целом лишь с поправками, одобренными профильным парламентским комитетом.