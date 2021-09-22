Покушение на помощника Зеленского: Шефир дал первый комментарий после обстрела его авто

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир впервые прокомментировал покушение на себя, которое произошло 22 сентября под Киевом.

Причин инцидента политик не понимает, однако целью называет попытку запугать "высший эшелон власти", заявил он на специальном брифинге в Министерстве внутренних дел.

"Не понимаю причин, понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранение водителя. Водитель молодец, поехал дальше на спущенном колесе еще 5 км, смог сам доехать до парковки. Было жутко, тут же позвонил в полицию. Я остановил прямо на дороге "скорую", забрали водителя. [...] По моему мнению, целью было запугать высший эшелон власти, но президента Зеленского не запугаешь", — сказал Шефир.

При этом он во время брифинга несколько раз обратил внимание на то, что внутри президентской команды нет никаких конфликтов, поэтому эту версию в качестве причины для покушения он назвал "идиотской".

Шефир пояснил, что ездил на служебном небронированном авто студии "Квартал", часто сам был за рулем, охраны у него не было.

Политик добавил, что пострадал его личный водитель, который с ним уже 8-10 лет и не является государственным служащим.

В свою очередь министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что одной из целей выстрелов было остановить автомобиль, однако водитель ехал дальше и доехал до парковки супермаркета.

"Если бы авто остановилось, то последствия были бы однозначно трагическими. Тот факт, что водитель выехал из зоны обстрела, был фактором, который спас жизни", — пояснил глава МВД.

А руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко добавил, что водитель до того, как уехать на "скорой", показал правоохранителям, откуда стреляли.

На данный момент водитель Шефира находится в больнице "Феофания", угрозы для его жизни нет.

Тем временем следствие назвало три версии покушения на Сергея Шефира.

В частности, с учетом полученных данных, следствие рассматривает три основные версии:

- в связи с государственной деятельностью Шефира;

- с целью давления на высшее руководство государства;

- с целью дестабилизации политической ситуации в стране.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, в том числе рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств.

"Дело на контроле", — заверил он.

Напомним, покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а вот водителя госпитализировали в "Феофанию" с тремя огнестрельными ранениями.

Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Зеленский назвал это "приветом" ему, однако от кого — пока неизвестно, но ответ на инцидент пообещал "сильный".