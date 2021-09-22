На первого помощника Зеленского совершили покушение: "Стреляли в Шефира, ранен водитель"

На первого помощника Президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира утром в среду, 22 сентября, неизвестные совершили покушение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

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"Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", — говорится в сообщении.

В то же время, по информации главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, водитель Шефира получил три пулевых ранения и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

При этом сам Сергей Шефир жив и не ранен, заверила она.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

"Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102", — обратились в МВД.

Вскоре стало известно, что раненого водителя Шефира в тяжелом состоянии доставили в "Феофанию". Как сообщил "Суспільному" народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, авто обстреляли во время движения.

Также известно, что водитель Шефира сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщается, на место инцидента выехала также генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе... Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали. На место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры выехала и я", — написала генпрокурор в Facebook.

По ее словам, начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (статья 115 Уголовного кодекса).

"Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания, конечно", — резюмировала Венедиктова.

Тем временем в Офисе президента считают этот инцидент "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды" Зеленского.

"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", — заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии Liga.net.

Он подчеркнул, что политика Зеленского в этой сфере "останется неизменной", а в ответ на якобы запугивание "будут еще более жесткие" антиолигархические и антикриминальные решения власти.

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В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что первый помощник президента Сергей Шефир сейчас находится в безопасном месте, хотя и шокирован произошедшим.

"Где-то 20 минут тому назад я разговаривал с господином Шефиром.... Он ехал на работу, он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% — с водителем... Водитель получил три ранения огнестрельных и госпитализирован. Сам Сергей целый... Все нормально. Живой, здоровый. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место", — рассказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам главы фракции, Шефир находится в состоянии шока.

"Он в состоянии шока, ... он трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", — добавил Арахамия.

Также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский был оперативно проинформирован о покушении на его первого помощника Сергея Шефира.

Как известно, Сергей Шефир 21 мая 2019 года был назначен первым помощником 6-го президента Украины Владимира Зеленского. До этого он был сценаристом и продюсером, а также директором "Студии Квартал-95".

Осенью СМИ сообщали, что между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиром возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи с Банковой. По словам собеседников УП, Шефир уже якобы не влияет почти ни на что.

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Напомним также, что 3 августа человека посреди жилого района застрелили в Одессе. Им оказался мелкий предприниматель азербайджанского происхождения Лачин Мамедов 1996 года рождения.