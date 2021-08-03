В Одессе посреди жилого района застрелили человека: в городе ввели спецоперацию (ВИДЕО)

Неизвестный днем 3 августа застрелил мужчину во дворе многоэтажки на улице Малиновского в Одессе. Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

"Потерпевший, личность которого установлена, получил ранения и был госпитализирован. Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета", — сообщили правоохранители.

Впоследствии, однако, пострадавший от полученного ранения скончался. По факту умышленного убийства полицейские открыли производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Ведутся следственно-розыскные мероприятия.

Рассматривается несколько версий случившегося. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена".

Полиция призывает всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или лице, его совершившем, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

В свою очередь, по данным "Думской", стрельба во дворе строящегося жилого комплекса "Новые Черемушки" велась из пистолета-пулемета, нападавший был один. Номер разыскиваемого Mercedes — СВ 1413 КС.

По данным источников издания в правоохранительных органах, за убийством стоят представители одной из этнических преступных группировок Одессы, действовавшие по заказу. Погибший является фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве.

Напомним также, что накануне в Киеве самоубийца подорвал себя на крыше недостроенного корпуса психбольницы после прогулки с девушкой.

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