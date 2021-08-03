Политика 1 час назад

В полиции озвучили подробности смерти главы "Белорусского дома в Украине" в киевском лесу

На теле потерпевшего Шишова нашли ссадины, характерные для падения

Виталий Шишов. Фото: Facebook/Vitali Vasilievich Виталий Шишов. Фото: Facebook/Vitali Vasilievich
Виталий Шишов. Фото: Facebook/Vitali Vasilievich

Полиция рассматривает две версии гибели руководителя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в киевском лесу — совершение самоубийства или же убийство с имитацией самоубийства. Об этом рассказал на брифинге 3 августа глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, прояснить это возможно будет только после опроса свидетелей, следственных экспериментов и ряда экспертиз — судебно-медицинской, гистологической, трасологической, медико-криминалистической и молекулярно-генетической. Полиция сейчас также изучает образ жизни потерпевшего и его общественную деятельность.

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Клименко сообщил, что, по имеющимся ныне данным, Шишов в 8:58 2 августа вышел из дома на улице Бударина (микрорайон Западный), что зафиксировала камера видеонаблюдения, и проследовал в сторону леса для пробежки.

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В 15:18 в Святошинское райуправление полиции Киева и в Главное управление полиции в Киевской области поступило сообщение от сожительницы Шишова, сообщившей, что тот с пробежки так и не вернулся. На поиски пропавшего отправились полиция, сотрудники Нацгвардии и небезразличные граждане.

Поиски продолжались до 22:00, после чего из-за наступления темноты было решено продолжить их в 5:00 уже 3 августа. После возобновления поисков около 7:40 тело Шишова все же было найдено.

По словам главы Нацполиции, петля, в которой висело тело потерпевшего, была сложена в четыре слоя веревки, а высота от нее до земли составляла 3,08 метра. Рядом найдены пеньки — один высотой 60 см и два высотой 50 см. Рост Шишова же составлял 1,85 метра. Около его тела был найден мобильный телефон, а на одном из пеньков был обнаружен след от обуви, который сейчас изучается.

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"У него ссадины, содрана кожа на носу, на левом колене и на груди. И, если мне не изменяет память, небольшая потертость на верхней части левой губы. Это характерно для разового падения, как сказали эксперты", — описал Клименко.

Отвечая на вопросы журналистов, он также сообщил, что Шишов не обращался в полицию по поводу вероятной слежки за ним.

"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые могли дойти до полиции. Таких обращений не было ни в прошлом, ни в этом году. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация, она сразу будет передана соответствующим службам", — сказал глава Нацполиции.

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