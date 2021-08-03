В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине"

В одном из парков Киева нашли повешенным руководителя общественной организации "Белорусский дом в Украине" (БДУ) Виталия Шишова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия", — говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид, отмечают правоохранители.

Полная картина событий будет установлена ​​после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов. Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное", — добавили в полиции.

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Ранее об исчезновении Шишова заявили в Telegram-канале "Белорусский дом в Украине".

По данным БДУ, утром 2 августа Шишов вышел из дома позаниматься спортом и не вернулся.

"Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", — говорится в сообщении.

В БДУ заявили, что Служба безопасности Украины, пограничная служба и полиция поставлены в известность.

Как уточняет белорусский правозащитный центр "Весна", Шишов ранее замечал за собой слежку. По сведениям знакомых мужчины, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

"Белорусский дом в Украине" помогает бежавшим в Украину белорусам с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

Вскоре после этого Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Они пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

В конце мая Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Ранее отец белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, комментируя обнародованное якобы видеопризнание сына, заявил, что у Романа, вероятно, нос сломан, а лицо загримировано, чтобы скрыть следы побоев.