Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб РФ — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что операция по принудительной посадке в аэропорту Минска самолета компании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин с Вильнюс, имеет все признаки операции российских спецслужб.

Об этом он сказал в разговоре с главным советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дарюсом Кулешюсом в ходе визита в эту страну накануне, сообщает аппарат СНБО.

Отмечается, со времени предыдущей встречи в рамках "Люблинского треугольника" в марте ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", — сказал Данилов, добавив, как отмечают в аппарате СНБО, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб".

По словам секретаря совета, они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут "двигаться дальше". Кроме того, Данилов подчеркнул, что Украина и ее балтийские партнеры должны "помочь становлению демократической Беларуси".

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в контексте "обострения опасности" на украинско-белорусской границе накануне совместных военно-штабных учений РФ и Беларуси "Запад-2021".

По убеждению Данилова, изменения в текущей ситуации будут зависеть от совместных действий со стратегическими партнерами Украины и от того, "насколько мы будем сильными".

"Мы — это форпост и защита всей Европы", — заявил он, подчеркнув важность единства в сопротивлении российской гибридной агрессии, сообщают в СНБО.

В свою очередь главный советник президента Литвы по безопасности отметил, что оценка его страной ситуации с безопасностью в регионе совпадает с позицией украинской стороны. По его мнению, Россия продолжает демонстрировать силу, а Беларусь становится для РФ своеобразным полигоном.

Напомним, что в результате перехвата рейса Ryanair был задержан основатель крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка София Сапега, которых в Беларуси обвинили в организации массовых беспорядков.

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В ответ Европейский союз призвал европейские авиакомпании прекратить летать над Беларусью, что те и принялись делать, а также запретить полеты в ЕС белорусским перевозчикам. Украина с 26 мая запретила полеты в Беларусь и над Беларусью, а также полеты в Украину белорусским компаниям.

Кроме того, из-за этой ситуации было приостановлено членство Беларуси в Европейском вещательном союзе.