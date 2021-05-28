Политика 1 час назад

Украина подготовила санкции против чиновников Лукашенко

По словам Енина, в МИД надеются на одобрение списка СНБО уже в ближайшее время

МИД Украины. Фото: Depositphotos МИД Украины. Фото: Depositphotos
МИД Украины. Фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. По его словам, список таких граждан уже передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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"С самого начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировался с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского союза. МИД подготовило соответствующий сакционный пакет, который передан на рассмотрение СНБО. Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента", — отметил дипломат.

По его словам, речь идет о тех представителях белорусского режима, которые принимали участие в фальсификации выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

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Енин выразил убеждение, что принудительную посадку самолета Ryanair "белорусский режим произвел это именно с целью политической расправы над одним из своих оппозиционеров". При этом он заявил, что Украина и ее партнеры никаких сообщений о якобы заминировании самолета не получали.

Напомним, что скандальная посадка самолета привела к задержанию основателя крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Саммит глав стран Европейского союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС. Целый ряд европейских компаний сразу решил последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.

Украина в связи с произошедшим с рейсом Ryanair также решила с 26 мая прекратить авиасообщение с Беларусью, а кроме того, запретила и полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве.

Отметим также, что Украина, как и США и Европейский союз, не признают переизбрание Лукашенко на выборах 9 августа 2020 года и его статус президента, считая его полномочия самовольно присвоенными, а прежние завершившимися 6 ноября 2020 года.

Источник фото: Depositphotos

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