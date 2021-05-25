Происшествия 20 минут назад

Евросоюз запретил авиакомпаниям Беларуси полеты в Шенгенскую зону

Евросовет также призвал всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Саммит Европейского союза принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс в Twitter.

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В частности, европейский политик обнародовал в микроблоге соответствующий документ.

В нем говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Также Евросовет:

- требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги и гарантирование им свободы передвижения;

- призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;

- предлагает Совету как можно быстрее принять дополнительные списки физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции;

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- призывает Совет принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции;

- призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь;

- призывает Совет принять необходимые меры по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний.

"Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос", — говорится в документе.

Напомним, Романа Протасевича задержали 24 мая в Минске. Для того, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Вскоре мать Протасевича заявила, что получила информацию о том, что задержанный оппозиционер попал в больницу в тяжелом состоянии. Однако белорусские силовики отрицают эту информацию, заявив, что с Протасевичем все в порядке и он в СИЗО.

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