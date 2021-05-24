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В мире 1 час назад

В Минске принудительно посадили самолет Ryanair и задержали основателя NEXTA Протасевича

Власти Беларуси инкриминируют Протасевичу ряд уголовных статей

Фото: TUT.BY Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс совершил экстренную посадку якобы из-за заложенной на борту бомбы.

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Как сообщает Telegram-канал аэропорта "Минск", самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины — Вильнюс, пролетая над территорий Беларуси, якобы подал сигнал о возникновении аварийной ситуации.

"Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 — это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна", — говорится в сообщении.

По решению командира воздушного судна в 13:15 по минскому времени самолет совершил посадку в Национальном аэропорту "Минск", где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи.

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В ходе проверочных мероприятий взрывное устройство найдено не было. После этого самолет вылетел в Вильнюс. По информации Белсат, для его сопровождения от имени Лукашенко был поднят истребитель.

На борту самолета находилось 123 пассажира, среди которых — оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Роман Протасевич. Фото: Telegram/NEXTA

Власти Беларуси инкриминируют Протасевичу ряд уголовных статей. Сам блогер заявил, что ему на Родине грозит смертная казнь.

В ноябре 2020 года КГБ внес Протасевича в "террористический список", однако официально обвинение в терроризме ему не предъявляли.

Протасевич ушел с поста редактора Telegram-канала NEXTA в сентябре 2020 года. В марте 2021 года блогер стал редактором популярного Telegram-канала "Беларусь головного мозга".

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Президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения Протасевича.

"Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический деятель и основатель NEXTA был в самолете. Он арестован в Беларуси. За отвратительными действиями стоит режим. Срочно требую освободить Романа Протасевича!", — написал Науседа.

Лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб.

"Совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором крупнейших белорусских независимых телеграм-каналов", — написала Тихановская.

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В свою очередь, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал в Facebook, что в Вильнюс не полетела девушка Романа Протасевича и еще четыре человека.

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против Александра Лукашенко и за новые честные президентские выборы.

Протестующих регулярно задерживает милиция. По информации МВД Беларуси, 25 октября в ходе протестных акций задержали более 500 человек.

Как сообщалось, 13 октября оппозиционер Светлана Тихановская, которая находится в Литве, объявила Лукашенко ультиматум: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.

В ночь на 27 октября Тихановская призвала к забастовке — и в Беларуси начались забастовки на заводах и среди студентов.

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