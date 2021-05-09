Лукашенко распорядился о передаче власти в случае его убийства

Александр Лукашенко, рассматривающий себя в качестве президента Беларуси, 9 мая подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", предусматривающий, что в случае его насильственной гибели фактическая власть в стране перейдет Совету безопасности во главе с премьер-министром.

"Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", — говорится в официальном сообщении.

При этом на территории Беларуси в случае такого события незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Совбез должен будет определить перечень мер по их обеспечению.

"Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению. Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении", — сказано в сообщении.

Декрет вступает в силу с момента его подписания. Отмечается также, что он "направлен на сохранение независимости и суверенитета страны".

Напомним, что 17 апреля Лукашенко заявил о задержании террористической группы, планировавшей вооруженный мятеж с целью захвата власти и покушение на него самого.

По данным следствия, главным организатором заговора был задержанный в Москве уроженец Беларуси адвокат Юрий Зенкович, с 2007 года проживавший в США и имеющий гражданство этой страны. По тому же делу задержаны лидер оппозиционной партии Белорусский народный фронт Григорий Костусев и политолог Александр Федута.

По данным следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, а заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего комитет госбезопасности Беларуси предъявил обвинение в сговоре о захвате власти четырем лицам.

Отметим, что Украина, как и США и Европейский союз не признают переизбрание Лукашенко 9 августа 2020 года и его статус президента, считая его полномочия самовольно присвоенными, а прежние — завершившимися 6 ноября 2020 года.

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Напомним, что власти Беларуси после выборов заявили, что Лукашенко, руководящий этой страной с 1994 года, был переизбран на шестой срок, набрав 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%, что кардинальным образом противоречило результатам с тех участков по всей стране, с которых их удалось получить наблюдателям.

Это вызвало самые масштабные в истории страны протесты, сопровождавшиеся систематическим применением чрезмерной силы со стороны белорусских силовиков не только к активным протестующим, но и к любым гражданам, заподозренным в нелояльности. Несмотря на затихание уличной протестной активности в стране, беспрецедентная кампания по давлению на граждан в различных сферах жизни со стороны фактических властей продолжается до сих пор.

Тем временем 20 апреля, спустя три дня после заявления Лукашенко о готовившемся покушении, в бою с повстанцами, вторгшимися со стороны Ливии в день выборов 11 апреля, погиб президент Чада Идрис Деби, руководивший страной более 30 лет и объявивший о переизбрании на этих выборах также на шестой срок. Заявлялось, что Деби поддержали 79% избирателей.