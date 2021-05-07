Политика 20 минут назад

Лукашенко заявил, что готов к досрочным выборам, но только параллельно с США

Глава Беларуси раскритиковал предыдущие выборы в США, назвав Дональда Трампа "действующим президентом"

Александр Лукашенко. Фото: belarus.by Александр Лукашенко. Фото: belarus.by
Александр Лукашенко. Фото: belarus.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы в стране, но только при условии досрочных выборов президента США.

Об этом он заявил журналистам 7 мая, передает "БелТА".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, он готов к досрочным выборам президента Беларуси и якобы публично об этом говорит.

"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", — сообщил Лукашенко.

При этом он раскритиковал предыдущие выборы в США.

"Они вытерли ноги о действующего президента (Дональда Трампа). Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" — отметил Лукашенко.

Читайте также:
В случае "нападения из Запада" на Беларусь, в тылу развернется Россия — Лукашенко

Ранее сообщалось, что Лукашенко склоняется к досрочным выборам президента Беларуси, но только после внесения изменений в конституцию страны. Этими изменениями он предлагает урезать полномочия президента, чтобы его возможному преемнику не досталась власть в нынешнем формате.

Также Лукашенко заявлял, что вопрос его президентства может решиться только путем выборов.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Россия продолжает наращивать свои силы на белорусской территории.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Благословение святого Антония": с чем приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен в Киев
"Благословение святого Антония": с чем приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен в Киев
США поддерживают вступление Украины в НАТО и открыты к любым запросам на военную помощь
США поддерживают вступление Украины в НАТО и открыты к любым запросам на военную помощь
Увольнять Кличко с главы КГГА не планируют, а сам он пока не думает о президентстве — СМИ
Увольнять Кличко с главы КГГА не планируют, а сам он пока не думает о президентстве — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине снова подорожал бензин: какие сейчас цены на АЗС

  3. Доля доллара в валютных резервах центробанков упала до 25-летнего минимума

  4. Где отдохнуть этим летом: условия въезда и цены пяти самых популярных стран у украинцев

  5. В Виннице сгорел офис в здании Укргазбанка, погибла женщина (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...