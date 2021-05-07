Лукашенко заявил, что готов к досрочным выборам, но только параллельно с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы в стране, но только при условии досрочных выборов президента США.
Об этом он заявил журналистам 7 мая, передает "БелТА".
По его словам, он готов к досрочным выборам президента Беларуси и якобы публично об этом говорит.
"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", — сообщил Лукашенко.
При этом он раскритиковал предыдущие выборы в США.
"Они вытерли ноги о действующего президента (Дональда Трампа). Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" — отметил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко склоняется к досрочным выборам президента Беларуси, но только после внесения изменений в конституцию страны. Этими изменениями он предлагает урезать полномочия президента, чтобы его возможному преемнику не досталась власть в нынешнем формате.
Также Лукашенко заявлял, что вопрос его президентства может решиться только путем выборов.
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Россия продолжает наращивать свои силы на белорусской территории.