Лукашенко заявил, что готов к досрочным выборам, но только параллельно с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы в стране, но только при условии досрочных выборов президента США.

Об этом он заявил журналистам 7 мая, передает "БелТА".

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По его словам, он готов к досрочным выборам президента Беларуси и якобы публично об этом говорит.

"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", — сообщил Лукашенко.

При этом он раскритиковал предыдущие выборы в США.

"Они вытерли ноги о действующего президента (Дональда Трампа). Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко склоняется к досрочным выборам президента Беларуси, но только после внесения изменений в конституцию страны. Этими изменениями он предлагает урезать полномочия президента, чтобы его возможному преемнику не досталась власть в нынешнем формате.

Также Лукашенко заявлял, что вопрос его президентства может решиться только путем выборов.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Россия продолжает наращивать свои силы на белорусской территории.