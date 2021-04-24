Политика 1 час назад

В случае "нападения из Запада" на Беларусь, в тылу развернется Россия — Лукашенко

Президент Беларуси готовит декрет о передаче власти в экстренной ситуации

Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Зоной ответственности белорусской армии является Запад, и в случае "нападения", в тылу развернется Россия.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "БелТА".

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Он утверждает, что в ходе переговором с главой РФ Владимиром Путиным не обсуждалась возможность создания в Беларуси российской военной базы.

"Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" — сказал Лукашенко.

Белорусский президент уверен, что Россия всегда окажет военную поддержку.

"Наша зона ответственности — белорусской армии — Запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. Причем тут эти базы?" — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, глава Беларуси планирует подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Документ будет применен в случае, если в стране возникнет экстренная ситуация.

Лукашенко заявил, что вскоре примет "одно из важнейших решений" за годы своего президентства.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", — сообщил он.

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При этом Лукашенко уточнил, что в таком случае будет мгновенно введено чрезвычайное положение, "вплоть до военного".

"И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", — добавил он.

Ранее Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его "научиться вести себя дипломатично".

В ответ на это в Киеве посоветовали Лукашенко решить вопрос с легитимностью, а не указывать другим.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Россия продолжает наращивать свои силы на белорусской территории.

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